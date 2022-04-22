4A, 4B, 4C ikramiye ÖDEME TAKVİMİ belli oldu! SSK-Bağ-Kur- Emekli Sandığı 1100 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyelerini kim hangi gün alacak?

Emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Sorusu sabah saatlerinden itibaren arama motorlarında aratılmaya başlandı. 13 milyondan fazla kişiye ödenen emekli ikramiyeleri ödeme tarihine çok az bir süre kaldı. Peki, SSK-Bağ-Kur- Emekli Sandığı 1100 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyelerini kim hangi gün alacak? İşte merak edilenler!
BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakalığı, Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 27-29 Nisan'da hesaplara yatırılacağını açıkladı.
Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;
2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl 2 Mayıs Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.