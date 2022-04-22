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    • Ekonomi
    • 22.04.2022 11:20
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    • 22.04.2022 11:26
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    4A, 4B, 4C ikramiye ÖDEME TAKVİMİ belli oldu! SSK-Bağ-Kur- Emekli Sandığı 1100 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyelerini kim hangi gün alacak?

    İkramiye ödemelerinde tarih belli oldu! Emeklilerin maaş aldıkları kuruma göre yatırılacak olan emekli bayram ikramiyesi, ATM'ler aracılığıyla çekilebilecek. Emekli ikramiyelerinin ödeme günleri son dakika olarak açıklandı. Peki, SSK Bağ-Kur 1100 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi kime ne kadar yatacak? Bayram ikramiyelerini kim hangi gün alacak? İşte merak edilenlerin cevabı!

    takvim.com.tr
    4A, 4B, 4C ikramiye ÖDEME TAKVİMİ belli oldu! SSK-Bağ-Kur- Emekli Sandığı 1100 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyelerini kim hangi gün alacak?

    Emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Sorusu sabah saatlerinden itibaren arama motorlarında aratılmaya başlandı. 13 milyondan fazla kişiye ödenen emekli ikramiyeleri ödeme tarihine çok az bir süre kaldı. Peki, SSK-Bağ-Kur- Emekli Sandığı 1100 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyelerini kim hangi gün alacak? İşte merak edilenler!

    BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

    Yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakalığı, Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 27-29 Nisan'da hesaplara yatırılacağını açıkladı.

    Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;

    2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl 2 Mayıs Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.

        EMEKLİ İKRAMİYELERİNİN ÖDEME GÜNLERİ İSE ŞÖYLE:

        4/a'lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.

        *Kimler ikramiye ödemesini alabiliyor?
        SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

        *İkramiye için başvuru gerekiyor mu?
        Hayır emeklilerin ikramiyeleri için bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı aldıkları hesaplara yatırılacak. Bu konuda bazı dolandırıcılar emekliler ile irtibata geçiyor. Hiç kimseye bilgilerinizi vermeyin. Zaten otomatik olarak ikramiyeler yatırılıyor, bir işlem yapılmasına da gerek yok.

        *Emekli maaşı olarak 2 aylık alanlar ne yapacak?
        Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Böylece ikramiye tek bir dosya üzerinden ve bir adet verilmiş olacak.

        *İkramiyelerden bir kesinti yapılabiliyor mu?
        Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler emeklinin borcu olsa dahi haciz konusu yapılamıyor.
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        Haberler Ekonomi 4A, 4B, 4C ikramiye ÖDEME TAKVİMİ belli oldu! SSK-Bağ-Kur- Emekli Sandığı 1100 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyelerini kim hangi gün alacak?
            SON DAKİKA