SON DAKİKA! Emeklilerin bayram ikramiyesi tarihi belli oldu! Kim ne zaman ikramiye alacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakalığı, emeklilerin ramazan bayramı ikramiyelerinin 27-29 Nisan'da hesaplara yatırılacağını açıkladı.
Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;
Emekli Bayram İkramiyeleri 27-29 Nisan'da Hesaplara Yatacak
Yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak.
2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl 2 Mayıs Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.