'Routes World 2023'e İGA İstanbul Havalimanı ev sahipliği yapacak

Dünyanın en önemli küresel aktarma merkezleri arasında yerini alan İGA İstanbul Havalimanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle dünya havacılık sektörünün en önemli organizasyonlarından 'Routes World'ün 2023 yılındaki resmi ev sahibi oldu. Havayolları, havalimanları, turizm otoriteleri ve havacılık paydaşlarının üst düzey yöneticileri 'Routes World 2023' için İstanbul'da buluşacak. Etkinliğin detaylarının paylaşıldığı toplantıda konuşan Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdürü Yalçın Lokmanhekim, "Böyle önemli bir organizasyonun İstanbul'un ve dolayısıyla Türkiye'nin tanıtımına yapacağı olumlu katkı hiç kuşkusuz çok büyük olacaktır" dedi.

'100. YILA YAKIŞIR'

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de "Ana üssümüz İstanbul'un eşsiz coğrafi konumu ve sahip olduğu önemli potansiyel ile dünya turizminde daha fazla öne çıkmasına katma değer sağlayacak Routes World 2023 etkinliği, bizim için önemli bir ev sahipliği olacak" diye konuştu.



Etkinliğin ev sahibi olarak seçilmenin hem İGA İstanbul Havalimanı hem de Türk havacılığı için gurur verici olduğunu söyleyen İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu ise "Routes World 2023 etkinliğinde Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılına yakışır bir ev sahipliği yapacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Routes World ile 2023 yılında 4 bine yakın global üst düzey havacılık sektörü yöneticisi şehrimizi ziyaret edecek. Bu önemli buluşma ile İGA İstanbul Havalimanı'nın küresel aktarma merkezi olma konumunu güçlendirmek ve ülkemizin bu büyük potansiyelini göstermek için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Routes CEO'su Steven Small da havayolu taşımacılığının Covid-19 pandemisi sonrasında küresel ekonominin düzelmesinde kritik rol oynayacağını belirterek, "Artan havayolu bağlantıları; ticareti, turizmi, yatırımı, işgücü tedarikini ve pazar verimliliğini teşvik ederek destinasyonlara ciddi katkı sunacak" dedi.