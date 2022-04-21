Piyasaların gözü Fed Başkanı Powell'da! Dünya bu konuşmaya kilitlendi

Dün Chicago Fed Başkanı Charles Evans, Fed'in faiz oranlarını artırma konusunda makul bir şekilde ilerlemesi gerektiğini belirtti. Evans, Fed'in federal fon oranı için hedef aralığını yıl sonuna kadar yüzde 2,25-2,50'ye yükseltebileceği ve ardından ekonominin durumunu değerlendireceği ancak enflasyonun yüksek kalması halinde oranları daha da artırmasının gerekeceği görüşünü yineledi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise enflasyonun bu yıl yüzde 2'ye gerilemesinin pek muhtemel olmadığını ancak düşmeye başlayacağını düşündüğünü kaydetti. Daly, gelecek ay yarım puanlık faiz artırımının "tamamlanmış" ve "sağlam" olduğuna inandığını aktardı.