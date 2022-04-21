Piyasaların gözü Fed Başkanı Powell'da! Dünya bu konuşmaya kilitlendi

Küresel piyasalarda karışık seyir devam ederken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmalara çevrildi.
ABD ve Avrupa'da artış eğilimini sürdüren enflasyon karşısında atılacak adımların önemi gittikçe artarken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalarda para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranacak.
Fed yetkililerinin süregelen sözle yönlendirmelerinde çoğunluk mayıstaki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışına yeşil ışık yakarken, 75 baz puanlık faiz artışlarının ise gereğinden fazla olabileceği mesajı verildi.
Dün Chicago Fed Başkanı Charles Evans, Fed'in faiz oranlarını artırma konusunda makul bir şekilde ilerlemesi gerektiğini belirtti. Evans, Fed'in federal fon oranı için hedef aralığını yıl sonuna kadar yüzde 2,25-2,50'ye yükseltebileceği ve ardından ekonominin durumunu değerlendireceği ancak enflasyonun yüksek kalması halinde oranları daha da artırmasının gerekeceği görüşünü yineledi.
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise enflasyonun bu yıl yüzde 2'ye gerilemesinin pek muhtemel olmadığını ancak düşmeye başlayacağını düşündüğünü kaydetti. Daly, gelecek ay yarım puanlık faiz artırımının "tamamlanmış" ve "sağlam" olduğuna inandığını aktardı.
Fed'in Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Bej Kitap Raporu ise enflasyonist baskıların güçlü kalmaya devam ettiği, büyümeye ilişkin görünümün jeopolitik gelişmeler ve artan fiyatların yarattığı belirsizlikle gölgelendiğine işaret etti.
Öte yandan ABD'de şirketler bilanço açıklamaya devam ediyor. Açıklanan bilançolarda şirket karlılıklarının genellikle beklentileri aştığı görülürken, abone sayısının 10 yılı aşkın süredir ilk defa düştüğünü açıklayan Netflix hisselerindeki yüzde 35'i aşan kayıp dikkati çekti.