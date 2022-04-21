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    • Ekonomi
    • 21.04.2022 08:32
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    • 21.04.2022 08:32
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    Japon otomotiv devi Toyota'dan flaş karar! Üretimi düşürüyor

    Son dakika haberi... Japon otomotiv devi Toyota, tedarik zincirinde yaşanan problemler nedeniyle gelecek ay küresel üretimini 700 bine düşürmeyi planladığını duyurdu.

    Japon otomotiv devinden flaş karar! Üretimi düşürüyor

    Toyota Motor, tedarik istikrarsızlıkları nedeniyle gelecek ay küresel üretimini 700 bine düşürmeyi planlıyor.

    Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş ile Kovid-19'un Çin'de süren etkisi kaynaklı tedarik zinciri istikrarsızlıkları otomobil üreticilerini etkiliyor.

    İmalata yönelik başlıca tedarikçilerini bilgilendiren Toyota, mayıs üretimini küresel bazda yaklaşık 700 bine düşürmeyi planladığını duyurdu.

    Bu kapsamda gelecek ay deniz aşırı üretim yaklaşık 500 bine, Japonya içi üretim ise 200 bine indirilecek.

    Japon üretici geçen ay, nisan-haziran çeyreğinde aylık ortalama 800 bin araç üretmeyi planladığını duyurmuştu.

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    Haberler Ekonomi Japon otomotiv devi Toyota'dan flaş karar! Üretimi düşürüyor
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