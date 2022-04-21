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    • Ekonomi
    • 21.04.2022 12:03
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    • 21.04.2022 12:03
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    Binance'tan Rusya'ya üst limit yaptırımı

    Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından uygulamaya alınan yaptırımlara bir yenisi daha eklendi. Kripto para borsası Binance, Rus vatandaşları için verdiği hizmeti sınırlayarak 10 bin euro tavan limit koydu.

    Binance’tan Rusya’ya üst limit yaptırımı

    Binance, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya için açıkladığı son yaptırımlar sonrası Rus vatandaşları için verdiği hizmeti sınırlayacak.

    Bloomberg kaynaklarına göre Binance, Rus vatandaşları ve kurumlarının işlemlerini 10 bin euro (10 bin 885 dolar) tavan limitle sınırlandıracak.

    Avrupa Birliği, daha önce açıkladığı beşinci yaptırım paketinde Rusya'nın yaptırımların etrafından dolaşmasını engelleyen önlemlere yoğunlaştıklarını ve suistimal edilmesi olası açıkları kapatmayı amaçladıklarını duyurmuşlardı.

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    Haberler Ekonomi Binance'tan Rusya'ya üst limit yaptırımı
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