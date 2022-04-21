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    • Ekonomi
    • 21.04.2022 07:52
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    • 21.04.2022 07:52
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    Yerli otomobil TOGG için mega sanayi sitesi geliyor

    Son dakika haberi! Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un seri üretimi için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken büyük ölçekli yatırımlar için uygun bir yatırım ortamı sağlanması için başlayacak olan "Büyük Türkiye-Büyük Yatırım Modeli" de hayata geçmeye hazırlanıyor. Yasa teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

    Yerli oto için mega sanayi sitesi geliyor

    AK Parti Cumhuriyet'in 100'üncü yılında başlayacak yeni dönemle, "Büyük Türkiye-Büyük Yatırım Modeli"ne geçiyor.



    ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE MECLİS'E GELECEK
    Bu kapsamda yerli otomobil başta olmak üzere büyük yatırımların altyapısını oluşturmak üzere hazırlanan yasa teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.



    Teklif kapsamında endüstri sanayi bölgeleri ile ilgili önemli değişiklikler yapılacak. Büyük ölçekli yatırımlar için uygun bir yatırım ortamı sağlanması, bu amaçla endüstri bölgelerinin daha işlevsel hale getirilip daha fazla katma değer yaratması amaçlanıyor. Yerli otomobil gibi projeler için mega sanayi siteleri kurulması da hedefleniyor.

        MÜLKİYET HAKKI VERİLECEK
        Endüstri bölgelerindeki yatırımcılara ve yönetici şirkete yatırımların belli bir sürede tamamlanması koşuluyla mülkiyet devri yapılacak. Endüstri bölgelerinde yer alacak yatırımcıların ihtiyaçlarını tek durak ofis mantığı ile doğrudan karşılanması sağlanacak.



        Sabah'ta yer alan habere göre, mevcut endüstri bölgelerinde bürokrasinin azaltılarak uygulanabilirliğin arttırılması amaçlanıyor.

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        Yerli oto için mega sanayi sitesi geliyor
        Haberler Ekonomi Yerli otomobil TOGG için mega sanayi sitesi geliyor
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