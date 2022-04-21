Yerli otomobil TOGG için mega sanayi sitesi geliyor





Teklif kapsamında endüstri sanayi bölgeleri ile ilgili önemli değişiklikler yapılacak. Büyük ölçekli yatırımlar için uygun bir yatırım ortamı sağlanması, bu amaçla endüstri bölgelerinin daha işlevsel hale getirilip daha fazla katma değer yaratması amaçlanıyor. Yerli otomobil gibi projeler için mega sanayi siteleri kurulması da hedefleniyor.