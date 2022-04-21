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    • Ekonomi
    • 21.04.2022 13:18
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    • 21.04.2022 13:18
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    Borsa İstanbul tam gaz devam! BIST 100 endeksinden günün ilk yarısında yeni rekor

    Son dakika haberine göre BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında rekorunu geliştirerek 2.554,87 puana yükseldi. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,32, holding endeksi ise yüzde 0,75 yükseldi.

    Borsa İstanbul tam gaz devam! Rekora doymuyor

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.554,87 puana taşıdı.

    Günün ilk yarısında 2.554,87 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,07 ve 27,13 puan değer kazancıyla 2.553,06 puan oldu. Toplam işlem hacmi 23,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,32 ve holding endeksi yüzde 0,75 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,55 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,60 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

    ABD'de açıklanan şirket bilançoları, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında kapanma tedbirlerinin devam etmesi, Rusya-Ukrayna savaşında gerilimin artması ve merkez bankalarının yükselen enflasyon karşısında atacağı politika adımlarına dair yönlendirmeleri, küresel pay piyasalarında karışık seyrin sürmesine neden oluyor.

    Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirti.

    Öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 2.590 seviyesinin gündeme geleceğini, olası düşüşlerde ise 2.490 ve 2.440 seviyelerinin destek olarak izleneceğini ifade etti.

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