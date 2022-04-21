Borsa İstanbul tam gaz devam! BIST 100 endeksinden günün ilk yarısında yeni rekor

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,32 ve holding endeksi yüzde 0,75 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,55 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,60 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

ABD'de açıklanan şirket bilançoları, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında kapanma tedbirlerinin devam etmesi, Rusya-Ukrayna savaşında gerilimin artması ve merkez bankalarının yükselen enflasyon karşısında atacağı politika adımlarına dair yönlendirmeleri, küresel pay piyasalarında karışık seyrin sürmesine neden oluyor.