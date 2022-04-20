Savunma sanayisinde ihracat hedefi büyüdü! İsmail Demir rakamı açıkladı

SON 1 YILDA 3,5 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Demir, Türkiye'nin iç tüketiminin savunma sanayisi ürünleri açısından ekosistemi beslemeye yeterli olmayacağını ifade ederek, sürdürülebilirliğin en önemli ayağının ise ihracat olduğunu belirtti.

Türk savunma sanayisi ürünlerinin dünyada görülmeye, kullanılmaya başlamasıyla beraber ilginin de arttığını dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"Savunma sanayisi ihracatında çok önemli ve hızlı bir artış olması gerçeğinin yavaş yavaş hayata geçtiğini görmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Ürünlerimizin pazarlama faaliyetlerinin yanında çeşitli harekat ortamlarında kullanılması ve edindikleri başarılar da bu faaliyetlerde önemli bir unsur teşkil ediyor.

Sayısız ülkeye ihracatı devam eden insansız hava araçlarımız, kara ve deniz araçlarımız her geçen gün ihracat pazarımızı genişletmeye devam ediyor. Mühimmat, patlayıcı gibi konularda da sürekli ülkemize talepler var. Mart 2022'de son 1 yıllık ihracatımız 3 milyar 530 milyon dolar oldu. İhracatın kompozisyonuna baktığımızda havacılık kategorisinde yüzde 50'lik bir artış söz konusu olup, bunun insansız sistemlerden kaynaklandığını görüyoruz.

Sivil havacılık alanındaki düşüş tam tırmanışa geçmedi. Bu tırmanış olduğu zaman da havacılık sektörünün katkısı çok daha artacaktır. Dünya markası haline gelen Bayraktar TB2 ve Anka gibi insansız hava araçlarımızın başarısından söz etmeden geçemeyiz ama vurgulamamız gereken başka bir konu bu platformlarda kullanılan sistemler ve mühimmatlar da ayrı gurur kaynağımız."

DÜNYANIN DÖRT BİR TARAFINDA PAZARLAMA FAALİYETLERİ YAPILACAK

İsmail Demir, son dönemde çeşitli ülkelerle diyalogun tekrar başlamasıyla ihracat hedeflerinin daha da yukarıya taşınacağını ifade etti.

Afrika'da Türk ürünlerine muazzam bir ilgi olduğunu dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Bu ülkelerde özellikle finansman kaynakları ve takas yöntemleri gibi doğrudan belki nakdi içermeyen dolaylı yöntemlerin hayata geçmesiyle beraber ihracatımızın önü daha da açılacaktır. İhracat faaliyetlerinde her nerede devletin masada olması gerekiyorsa karşı taraf açısından devletin varlığının pozitif bir etkisi olacaksa Başkanlık olarak her zaman masada sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Gerekli ortamda eğer devletten devlete satış gerekiyorsa bunun altına imza atacağız, savunma sanayisi iş birliği anlaşmaları yapacağız, kredi mekanizmalarıyla ilgili kolaylıklar sağlanması gerekiyorsa burada elimizden geleni yapacağız. Bu konuda hep beraber yürüyeceğiz. SSI ile beraber strateji oluşturmak, yeni mekanizmalar keşfetmek ve hayata geçirme konusunda da beraber çalışmaya devam etmemiz gerekiyor.