Memura-emekliye ek zam geliyor! Temmuz'da maaşlara refah payı da gündemde..

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den, memurları ve emeklileri heyecanlandıran açıklama geldi.
Bilgin, "Temmuz'da enflasyon artışının yanı sıra sosyal refah ve denge payı da gündemimize gelecektir. Ocak ayında verdiğimiz sosyal refah ve denge payının Temmuz ayında yine verilmesi düşünülmektedir" dedi.
3600 Ek Gösterge Komisyonu'nun 10 Mayıs'ta son kez toplanacağını, çıkan düzenlemenin Cumhurbaşkanı'na sunulacağını belirten Bilgin, "Daha sonraki aşama Meclis aşamasıdır. Bu yılın sonunda Meclis'ten çıkar diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.