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    Memura-emekliye ek zam geliyor! Temmuz'da maaşlara refah payı da gündemde..

    Milyonlarca memur ve emekliye Temmuz’da da Ocak’taki gibi ek zam gündemde. Bakan Bilgin, ‘Temmuz’da sosyal refah ve denge payı gündemimize gelecektir’ dedi.

    Memura-emekliye ek zam geliyor

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den, memurları ve emeklileri heyecanlandıran açıklama geldi.



    Bilgin, "Temmuz'da enflasyon artışının yanı sıra sosyal refah ve denge payı da gündemimize gelecektir. Ocak ayında verdiğimiz sosyal refah ve denge payının Temmuz ayında yine verilmesi düşünülmektedir" dedi.

    3600 Ek Gösterge Komisyonu'nun 10 Mayıs'ta son kez toplanacağını, çıkan düzenlemenin Cumhurbaşkanı'na sunulacağını belirten Bilgin, "Daha sonraki aşama Meclis aşamasıdır. Bu yılın sonunda Meclis'ten çıkar diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.



        3600 ek göstergeden sonra ilk gündemin sözleşmeli personel olacağını anlatan Bilgin, "Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak adlandırılan kesimle ilgili bir çalışma olacak mı?" sorusuna, "Bu tartışmalar bazen Meclis'te de oluyor. Siyasetçilerin bu açıklamaları yapması doğal bir şey. Şu anda gündemimizde bu yok. Ben gündemimizde olan konuları konuşmayı seviyorum. Gündemimizde 3600 ek gösterge var, kamudaki sözleşmeli çalışanlar var" yanıtını verdi.



        'TARİHİ ZAM YAPTIK'
        Bilgin, 'asgari ücrette Temmuz zammı tartışmaları'yla ilgili "Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Zaten 3 ay önce yüzde 50'nin üzerinde tarihi bir zamla artırdık" diye konuştu. Devletin ödeme listesine aldığı 8 bin 300 küsur ilaç olduğunu anlatan Bilgin, "SMA ve kanser ilaçları da bunların içerisinde yer alıyor" dedi.



        İKRAMİYE 28-29 NİSAN'DA
        Bakan Bilgin, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 28 veya 29 Nisan'da ödeneceğini söyledi.



            Emeklilere verilen bayram ikramiyesinde artış yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Bilgin, "Emekliye bayram ikramiyesi bin 100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira. Bu konu her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum" şeklinde konuştu.

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            Haberler Ekonomi Memura-emekliye ek zam geliyor! Temmuz'da maaşlara refah payı da gündemde..
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