Cep telefonu alacaklar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı: Fiyat düşecek 12 taksit artacak





12 TAKSİTİN KAPSAMI GENİŞLEDİ

Sabaha'ta yer alan habere göre, ÖTV matrahlarındaki değişiklikle piyasada yeniden yüzde 40 ve kısmen de yüzde 25'lik dilime girecek cep telefonlarının sayısının artacağı belirtildi. Bunun sonucunda da halen 5 bin TL'ye kadar olan 12 taksit uygulamasının kapsamı da genişleyecek. Daha düşük ÖTV sınırına girilmesiyle eskiden vergi sonrası fiyatı 5 bin TL'nin biraz üzerine çıktığı için 3 taksit sınırına giren telefonlar yeniden 12 taksit kapsamına girmiş olacak. Halen 5 bin TL'lik son kullanıcı fiyatına sahip telefonların payının yüzde 60 olduğunu belirten Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, yüzde 40'lık vergi dilimine giren cep telefonlarının payının yeni düzenlemeyle yüzde 15 artmasını beklediklerini söyledi.

SARMALIK TÜTÜNDE ÖTV ARTTI

Öte yandan sarmalık kıyılmış tütünde geçerli ÖTV oranı yüzde 40'tan yüzde 55'e çıkarıldı. Bu ürünlerin maktu vergi tutarında değişikliğe gidildi. Ucuz tütün kullanımı yoluyla gençlerin tütün mamullerine ulaşımının engellenmesi konusundaki mücadele kararlılığının da gösterilmesi hedefleniyor. Fermente edilmiş diğer içeceklere uygulanan maktu ÖTV oranlarında da değişikliğe gidildi. Söz konusu mamullerin gençleri alkole alıştırmada etkili olduğu, içiminin kolaylaştırılması için içine şeker, aroma ve gaz basıldığı, fiyatının alkol derecesi düşük diğer içkilere nazaran düşük olması nedeniyle erişiminin kolay olduğu gözlemlendiğinden, litre başına uygulanan asgari maktu vergisinde değişiklik yapıldı. Bu değişiklikle 250 cl bandında bir ürün için 4.2 liralık bir fiyat artışı bekleniyor.