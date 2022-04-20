Cep telefonu alacaklar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı: Fiyat düşecek 12 taksit artacak

Cep telefonlarında kur artışı ve tedarik sorunlarına bağlı olarak fiyat artışlarının ardından Özel Tüketim Vergisi matrahları da yükseltildi. Fiyat artışları nedeniyle yüzde 50'lik en yüksek ÖTV diliminin piyasadaki telefonların tamamını kapsar hale gelmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile cep telefonu tesliminde ÖTV matrahları yeniden belirlendi. Yeni düzenleme ile fiyatı 3 bin liranın altında olan telefonlarda indirim beklenirken, pazarın yüzde 60'ı 12 taksit kapsamına girdi.
ÜST SINIR 1.500 LİRA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan ÖTV düzenlemesine ilişkin üç ayrı karar yürürlüğe girdi. Kararla, yüzde 25'lik en alt dilime giren cep telefonları için matrah yükseltildi. Yeni düzenlemeyle alt ÖTV dilimine giren telefonların fiyatlarına da indirim gelmiş oldu. Karara göre özel tüketim vergisi matrahı 1.500 lirayı aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25 oldu. Özel tüketim vergisi matrahı 1.500-3.000 lira arasındaki cep telefonlarında vergi oranı yüzde 40, 3 bin liranın üzerindeki telefonlarda yüzde 50 olarak belirlendi.
KADEMELİ İNDİRİM
Yeni düzenlemeyle lüks pahalı telefonların fiyatlarında değişiklik olmazken fiyatı ucuz cep telefonlarında kademeli indirim gelecek. Mevcut uygulamada 3 bin liralık bir telefon yüzde 50 ÖTV'ye tabi olduğu için 1.500 lira vergi hesaplanıyordu. Yeni düzenlemeyle bu tutar 1.200 liraya düşecek.