Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Macaristan'da 700 milyon dolar yatırım söz konusu



Macaristan'ın Türkiye için önemli ticaret ortağı olduğunu kaydeden Bakan Muş, "2001 yılında yalnızca 356 milyon dolar düzeyinde bulunan ticaret hacmimiz, 2021 yılı sonu itibarıyla 3 milyar doları geçmiştir. Bizlere düşen görev ise Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Sayın Başbakan'ın belirledikleri hedef doğrultusunda ikili ticaret hacmimizi 6 milyar dolara çıkarmaktır. Üçüncü ülkeler üzerinden yapılan yatırımlar da dikkate alındığında, ülkemizin Macaristan'da 700 milyon dolar yatırımı söz konusudur. Halihazırda devam eden ve önümüzdeki dönemde planlanan yatırımlarla birlikte bu rakamın 3 milyar doları aşmasını öngörüyoruz. Macaristan'dan ülkemize yönelen yatırımların da son dönemde ivme kazandığını görüyoruz" diye konuştu.