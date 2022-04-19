Borsa İstanbul rekor tazeledi! 19 Nisan BIST 100 son durum

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin giderek daha da "şahinleşen" yönlendirmeleri, Rusya-Ukrayna savaşında yeniden şiddetlenen çatışmalar ve Çin'de yeni tip koronavirüs salgınına yönelik devam eden endişelerle küresel pay piyasalarında risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi.

Yurt içi pay piyasalarının pozitif ayrıştığını ifade eden analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri, IMF toplantıları ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Analistler, yarın Fed'in açıklanacak Bej kitap raporunun takip edileceğini bildirdi.

Yarın veri gündeminde yurt içinin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de 2. el konut satışları, Almanya'da ÜFE, Avro Bölgesi ve Japonya'da dış ticaret dengesinin öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 seviyesinin direnç, 2.440 puanın destek olarak takip edileceğini kaydetti.