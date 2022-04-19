Bakan Bilgin: Kamu çalışanlarına enflasyon farkının üzerine sosyal denge ve refah payı da eklenerek değerlendirilecek

Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Zaten üç ay önce yüzde 50'nin üzerinde tarihi bir zamla arttırdık. Türkiye'nin tarihinde böyle bir şey yok. İlk defa bütün ücret türlerinde asgari ücret düzeyindeki geliri vergi dışı bıraktık. Bu tarihsel bir adım. Asgari ücret tartışması bunu üç ay sonra tartışırsanız, üç ay sonra tartışırsanız, daha sonra bir ay sonra tartışırsınız. Hiper enflasyon tehlikesi böyle bir şeydir. Böyle yanlış adımların sonucu olarak ortaya çıkar. Türkiye, çok şükür şu anda her şeyi kontrol altında yürütüyor.