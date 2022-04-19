Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri 2022 ne zaman, hangi gün verilecek? Yeni emekliler, engelliler ikramiye alıyor mu? İkramiyelerden kesinti yapılabiliyor mu?





*İkramiye için başvuru gerekiyor mu?

Hayır emeklilerin ikramiyeleri için bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı aldıkları hesaplara yatırılacak. Bu konuda bazı dolandırıcılar emekliler ile irtibata geçiyor. Hiç kimseye bilgilerinizi vermeyin. Zaten otomatik olarak ikramiyeler yatırılıyor, bir işlem yapılmasına da gerek yok.



*Emekli maaşı olarak 2 aylık alanlar ne yapacak?

Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Böylece ikramiye tek bir dosya üzerinden ve bir adet verilmiş olacak.