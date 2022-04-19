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    • Ekonomi
    • 20.04.2022 09:18
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    • 20.04.2022 09:19
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    Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri 2022 ne zaman, hangi gün verilecek? Yeni emekliler, engelliler ikramiye alıyor mu? İkramiyelerden kesinti yapılabiliyor mu?

    Emekli Bayram ikramiyesi hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Sorularına resmi açıklama geldi. Peki, yeni emekliler ikramiye alıyor mu? İkramiyelerden kesinti yapılabiliyor mu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Yeni emekliler ikramiye alıyor mu? İkramiyelerden kesinti yapılabiliyor mu?

    Merakla beklenen Ramazan Bayramı ikramiyeleri için tarih belli oldu. 2018 yılında 1000 TL olan ikramiye tutarı, iki yılın ardından geçen sene 1100 TL'ye yükseltilmişti. Bu yıl açıklanan tutarla emekli ikramiyesi değişmemiş oldu. Bu gelişmelerin ardından ikramiyelerle ilgili bazı sorular merak edildi. Peki, Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri 2022 ne zaman, hangi gün verilecek? Yeni emekliler ikramiye alıyor mu? İkramiyelerden kesinti yapılabiliyor mu? İşte tüm detaylar...

    *Ne zaman ödenecek? Kaç TL olacak?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayramda emekliye bin 100 TL ikramiye verileceğini açıkladı. Bilgin, ödemelerin 28 - 29 Nisan'da yapılacağını duyurdu.

    *Kimler ikramiye ödemesini alabiliyor?
    SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.



    *İkramiye için başvuru gerekiyor mu?
    Hayır emeklilerin ikramiyeleri için bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı aldıkları hesaplara yatırılacak. Bu konuda bazı dolandırıcılar emekliler ile irtibata geçiyor. Hiç kimseye bilgilerinizi vermeyin. Zaten otomatik olarak ikramiyeler yatırılıyor, bir işlem yapılmasına da gerek yok.

    *Emekli maaşı olarak 2 aylık alanlar ne yapacak?
    Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Böylece ikramiye tek bir dosya üzerinden ve bir adet verilmiş olacak.



        *İkramiyelerden bir kesinti yapılabiliyor mu?
        Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler emeklinin borcu olsa dahi haciz konusu yapılamıyor.

        *Yeni emekliler de alabilecek mi?

        İkramiyeden yararlanmak için 'ödemenin yapılacağı tarihte aylık almak' şartı aranıyordu. Geçen yıl bu ibare 'bayramın içinde bulunduğu ayda' şeklinde değiştirildi. Mayıs ayı sonuna kadar emekli, dul ya da yetim aylığı bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Mayıs'tan sonra Temmuz sonuna kadar aylık bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.
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        Haberler Ekonomi Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri 2022 ne zaman, hangi gün verilecek? Yeni emekliler, engelliler ikramiye alıyor mu? İkramiyelerden kesinti yapılabiliyor mu?
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