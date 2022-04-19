Borsa İstanbul günün ilk yarısında rekor tazeledi! En yüksek seviye 2.531,86 puanına taşındı

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,69 ve holding endeksi yüzde 0,31 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,36 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,74 ile finansal kiralama, faktoring oldu.