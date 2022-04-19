Milyonlara 625, 750, 850, 875, 1.050, 1.300 ve 2.100 lira ödeniyor! Gözler oradaydı! Belli oldu

👉İş Bankası emekli maaş müşterisi olacak yeni başvurular amacıyla en az bir maaş tutarında 2.500 TL olarak açıklandı.

👉Yapı Kredi Bankası emekli maaş müşterisi olmak isteyenlere sunmuş olduğu tekliflerle ile 2750 TL olarak açıklandı.

👉Garanti BBVA'yı tercih edecekler iamacıyla ise promosyon ödeme tutarları 1850 TL, 2400 TL ve 2750 TL olarak açıklandı.

👉SSK, Bağkur ya da Emekli Sandığı emekli maaşını Akbank'a taşıyanlar ise tek seferde 2.750 TL'ye kadar olarak açıklandı.