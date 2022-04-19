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    • Ekonomi
    • 19.04.2022 12:21
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    • 19.04.2022 12:37
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    Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bakan Bilgin'den canlı yayında son dakika açıklaması: 3600 ek gösterge, EYT...

    Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar yatacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin emekliye bayram ikmramiyesi ve asgari ücrette enflasyon güncellenmesi konusunda da merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Bilgin, ek gösterge çalışmalarına ilişkin "3600 ek göstergede yasal düzenleme bu yıl Meclis'e gelir. Bu yılın sonunda Meclis'ten çıkar diye düşünüyorum." açıklamasında bulundu. Bilgin EYT meselesinde de son durumu açıkladı. Peki emeklilere ne kadar bayram ikramiyesi ödenecek? Asgari ücrette yıl ortasında ikinci bir zam söz konusu mu? İşte detaylar...

    Bakan Bilgin’den önemli açıklamalar

    Milyonlarca emeklinin merakla beklediği son dakika gelişmesi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayın da önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin'in açıklamalarında emekli ikramiyeleri de vardı. Bakan Bilgin'in konuşmasından satır başları şöyle:

    ÜRETİM SÜRECİNE KATILIM PROGRAMI
    "Geçtiğimiz hafta lansmanını yaptığımız üretim sürecine katılım programımızın adını istihdama verdiğimiz önemden yola çıkarak o şekilde belirledik. Gaziantep'te başlattık ve sanayi illerini seçerek ilerleyeceğiz. Amacımız işsiz sayısını azaltmak. Türkiye büyümesini gerçekleştiren bir ülke. Ekonomide dalgalanma var ama yolumuza devam ediyoruz. Bu bir kurs, eğitim v.s. değil doğrudan istihdam yaratan bir proje. Bazı şartlar var merak edenler İŞKUR'un sitesinden takip edebilir. Bu proje bir yıl istihdam garantisini kapsayan bir proje. İşveren elemanını kendi yetiştirecek, biz destekleyeceğiz.

    İşbaşı eğitim programında istihdam garantisi şart olacak. Burada bir kaynak sorunu yok. Önemli olan sanayinin talep ettiği istihdamı yaratmak.

        BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?
        Bu konuda henüz bir kararımız yok. İkramiye bin 100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira. Her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum.

        Asgari ücrette enflasyona uygun güncelleme gündemde yok. Popülist taleplere kaymamamız lazım, biz gerçekçiyiz.

        3600 EK GÖSTERGE İÇİN ÇALIŞMA
        3600 ek göstergede yasal düzenleme bu yıl Meclis'e gelir. Bu yılın sonunda Meclis'ten çıkar diye düşünüyorum.

        3600 EK GÖSTERGE MALİ HAKLARI NASIL ETKİLEYECEK?
        Mevcut maaşa çok yansımıyor ama emeklilikte çok yararlı.
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            Haberler Ekonomi Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bakan Bilgin'den canlı yayında son dakika açıklaması: 3600 ek gösterge, EYT...
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