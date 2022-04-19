10.000 ve 50.000 TL veriliyor! Borçlar mefta oluyor son fırsat! Kredi kartı ve kredi borcunuz varsa korkmayın!

QNB Finansbank Borç Transferi

QNB Finansbank, borçlarını ödemekte zorluk çekenlere yönelik makul faizli kredi fırsatları sunulmaya devam ediyor. %2,29'dan başlayan faiz oranları üzerinden elastik ödeme koşulları ile borçlarınızı tekrardan yapılandırabilirsiniz. Artan kredi tüketimine bağlı olarak bankalara kredi ve kredi kartı borçları da çoğalan pek çok vatandaş, geri ödemeler konusu ile ilgili problem yaşamaya devam ediyor.

3 sene vade imkanlarından yararlanacak. Hem ödeme planlarını aylık gelir halinize göre belirleyerek, bütün borçlarınızı tek bir yerde toplayarak basitçe ödeme fırsatından yararlanabilirsiniz.