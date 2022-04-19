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    • Ekonomi
    • 20.04.2022 09:18
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    • 20.04.2022 09:18
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    10.000 ve 50.000 TL veriliyor! Borçlar mefta oluyor son fırsat! Kredi kartı ve kredi borcunuz varsa korkmayın!

    Bankalara borcu çoğalan çok sayıda vatandaş, faiz oranları sonrasında borçlarını kapamak amacıyla yeni kredilere başvurmaya başladı. Bütün borçlarını tek bir adreste birleştirerek tekrardan yapılandırılan borçlarınızı basitçe ödemeye başlayabilirsiniz. İşte en makul borç kapatma kredisi…

    takvim.com.tr
    Kredi kartı ve kredi borcunuz varsa korkmayın! 10.000 ve 50.000 TL veriliyor!

    Kredi kartı ve kredi borcu olan vatandaşlar bağlamında önemli haberler gelmeye devam ediyor. Bankalara birikmiş kredi ve kredi kartı borcu olanlar amacıyla Akbank, ING ve QNB Finansbank'tan cazip oranlara sahip borç aktarımı kredilerinde son yapılandırma fırsatları devam ediyor. Borç kapatma kredisi müracaatı gerçekleştirmek amacıyla sizin amacıyla en iyi banka belirlendikten sonra yapmanız gereken bankanın şubesinde tespit edilen bireysel müşteri hizmetlerine giderek müracaat sürenizi başlatmaktır.

    ING Bank Borç Transferi

    ING Bank'ın en avantajlı kredi seçenekleri arasında yer alan borç kapatma kredisi kapsamında, %1,59'ten başlayan güncel faiz oranları uygulanacaktır. Borçları arasında sıkışan ve ödemekte zorlanan vatandaşlar amacıyla verilebilecek kredi, değişik bankalardaki borçlarınızın tek bir adres üzerinden toplanarak daha basit ve makul ödeme koşulları ile kapatılmasını sağlamaktadır. Vade ve aylık taksit tutarlarını yapılandırarak ING Bank'ın cazip faiz oranlarıyla rahatlıkla borçlarınızı ödemeye başlayabilirsiniz.

    3 - 36 ay arasında vade seçenekleri ile kullandırılacak ING borç kapatma kredisi, 3 ay erteleme avantajlarına da sahiptir. Turuncu Ekstra üstünlükleri yardımıyla nakit iade desteği ile 5.001 TL - 20.000 TL arasında kredi kullandırılmaktadır.

        QNB Finansbank Borç Transferi

        QNB Finansbank, borçlarını ödemekte zorluk çekenlere yönelik makul faizli kredi fırsatları sunulmaya devam ediyor. %2,29'dan başlayan faiz oranları üzerinden elastik ödeme koşulları ile borçlarınızı tekrardan yapılandırabilirsiniz. Artan kredi tüketimine bağlı olarak bankalara kredi ve kredi kartı borçları da çoğalan pek çok vatandaş, geri ödemeler konusu ile ilgili problem yaşamaya devam ediyor.
        3 sene vade imkanlarından yararlanacak. Hem ödeme planlarını aylık gelir halinize göre belirleyerek, bütün borçlarınızı tek bir yerde toplayarak basitçe ödeme fırsatından yararlanabilirsiniz.

        Akbank Taksitli Borç Transferi

        Birikim kredi kartı borçları yüzünden zorluk yaşayanlar Akbank'ın Taksitli Borç Transferi Kredisi ile rahatlıkla ödemelerini yapmaları olasıdür. Biriken kredi kartlarını dert etmemeleri amacıyla müşterilerine cazip oranlar ve basit ödeme seçenekleri yayınlayan Akbank, başka bankalar üstünde yer alan kredi kartı borçlarını Axess'e açıklayan vatandaşlar amacıyla ödeme basitliği sunuyor.

        Borç Kapatma Kredisi Nedir?

        Bankaların kredi verirken nelere öncelik verdiklerini hangi kriterleri önemsediklerinin de bilinmesi kredinizin onaylanma ihtimalinin yükselmesi yönünden son derece önemlidir.

        Tüm bu adımların sizin amacıyla vakit kaybı olacağını düşünüyorsanız Eksperler kredi olarak kredi süreçlerinizin her adımında yanınızda olduğumuzu hatırlatmak isteriz. Kredi uzmanlarımız sizin amacıyla en doğru ve en makul banka seçeneklerini araştırarak kısa sürede size geri dönüş sağlamaktadır.

        Borç kapatma kredisi müracaatı gerçekleştirmek amacıyla sizin amacıyla en iyi banka belirlendikten sonra yapmanız gereken bankanın şubesinde tespit edilen bireysel müşteri hizmetlerine giderek müracaat sürenizi başlatmaktır.

            Borç Kapatma Kredisi Alırken İstenen Belgeler

            Bankanın maaş müşteri değil iseniz gelir belgeniz varsa ek gelir belgeniz

            Sgk dökümünüz

            Kimlik ya da ehliyetinizin fotokopisi

            Bankalara olan borçlarınızı gösteren belgeler
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            Haberler Ekonomi 10.000 ve 50.000 TL veriliyor! Borçlar mefta oluyor son fırsat! Kredi kartı ve kredi borcunuz varsa korkmayın!
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