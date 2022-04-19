10.000 ve 50.000 TL veriliyor! Borçlar mefta oluyor son fırsat! Kredi kartı ve kredi borcunuz varsa korkmayın!

Kredi kartı ve kredi borcu olan vatandaşlar bağlamında önemli haberler gelmeye devam ediyor. Bankalara birikmiş kredi ve kredi kartı borcu olanlar amacıyla Akbank, ING ve QNB Finansbank'tan cazip oranlara sahip borç aktarımı kredilerinde son yapılandırma fırsatları devam ediyor. Borç kapatma kredisi müracaatı gerçekleştirmek amacıyla sizin amacıyla en iyi banka belirlendikten sonra yapmanız gereken bankanın şubesinde tespit edilen bireysel müşteri hizmetlerine giderek müracaat sürenizi başlatmaktır.
ING Bank Borç Transferi
ING Bank'ın en avantajlı kredi seçenekleri arasında yer alan borç kapatma kredisi kapsamında, %1,59'ten başlayan güncel faiz oranları uygulanacaktır. Borçları arasında sıkışan ve ödemekte zorlanan vatandaşlar amacıyla verilebilecek kredi, değişik bankalardaki borçlarınızın tek bir adres üzerinden toplanarak daha basit ve makul ödeme koşulları ile kapatılmasını sağlamaktadır. Vade ve aylık taksit tutarlarını yapılandırarak ING Bank'ın cazip faiz oranlarıyla rahatlıkla borçlarınızı ödemeye başlayabilirsiniz.
3 - 36 ay arasında vade seçenekleri ile kullandırılacak ING borç kapatma kredisi, 3 ay erteleme avantajlarına da sahiptir. Turuncu Ekstra üstünlükleri yardımıyla nakit iade desteği ile 5.001 TL - 20.000 TL arasında kredi kullandırılmaktadır.