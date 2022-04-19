Cep telefonu ÖTV indirimi ile fiyatlar düşecek mi? ÖTV kararı ile hangi marka telefonlara indirim gelecek? Ucuz telefonlara kademeli indirim nasıl uygulanacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre cep telefonlarına ÖTV ayarı geldi. Buna göre, özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL'yi aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25 oldu. Yeni ÖTV düzenlemesiyle fiyatı uygun akıllı cep telefonlarına kademeli olarak indirim uygulaması başlatılacak. Peki, ÖTV kararı ile hangi marka telefonlara indirim gelecek? Cep telefonu ÖTV indirimi ile fiyatlar düşecek mi? Cep telefonu ÖTV indirimi mi geldi, fiyatlar düştü mü? İşte tüm merak edilenler!