Cep telefonu ÖTV indirimi ile fiyatlar düşecek mi? ÖTV kararı ile hangi marka telefonlara indirim gelecek? Ucuz telefonlara kademeli indirim nasıl uygulanacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre cep telefonlarına ÖTV ayarı geldi. Buna göre, özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL'yi aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25 oldu. Yeni ÖTV düzenlemesiyle fiyatı uygun akıllı cep telefonlarına kademeli olarak indirim uygulaması başlatılacak. Peki, ÖTV kararı ile hangi marka telefonlara indirim gelecek? Cep telefonu ÖTV indirimi ile fiyatlar düşecek mi? Cep telefonu ÖTV indirimi mi geldi, fiyatlar düştü mü? İşte tüm merak edilenler!
CEP TELEFONU ÖTV MATRAHI DÜZENLEMESİ NEDİR?
Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan düzenlemede, yüzde 25'lik en alt dilime giren cep telefonları için matrah yükseltildi. Yeni düzenleme ile alt ÖTV dilimine giren telefonların fiyatlarına da indirim gelmiş oldu.
CEP TELEFONU FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
Cumhurbaşkanı kararına göre özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL'yi aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25 oldu. Özel tüketim vergisi matrahı 1.500-3 bin TL arasında olan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 40 olarak belirlenirken, 3 bin TL'nin üzerindeki telefonlarda yüzde 50 oldu.