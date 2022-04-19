Cep telefonlarına ÖTV ayarı! Resmi Gazete'de yayımlandı! Cep telefonlarına indirim yolda mı?

FERMENTE ŞARAPLARIN ASGARİ MAKTU VERGİSİ DEĞİŞTİ
"Fermente edilmiş diğer içeceklere" uygulanan asgari maktu ÖTV tutarlarında da değişikliğe gidildi.
Söz konusu mamullerin gençleri alkole alıştırmada etkili olduğu, içiminin kolaylaştırılması için içine şeker, aroma ve gaz basıldığı, fiyatının alkol derecesi düşük diğer içkilere nazaran düşük olması nedeniyle erişiminin kolay olduğu gözlemlendiğinden, litre başına uygulanan asgari maktu vergisinde değişiklik yapıldı.
Kararla yapılan asgari maktu vergi tutarındaki artış sonrası 250 cl bandında bir ürün için 4,2 liralık bir fiyat artışı bekleniyor.
Böylece maliye politikası değişikliğiyle gençleri alkole özendirici mamullere erişimin yükü artırılarak sağlık politikasına destek verilmesinin hedeflendiği ve aynı zamanda ithal yoğunluğunda da artış gözlenen bu üründe yapılan vergi yükü artışıyla cari açığın azalmasına olumlu katkı sağlanmasının öngörüldüğü bildirildi.