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    • Ekonomi
    • 19.04.2022 08:58
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    • 19.04.2022 08:58
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    🏡TOKİ indirim kampanyası 2022 bitti mi, bugün son mu? TOKİ %22 indirim kampanyasına başvuru nasıl yapılır, şartları nedir?

    TOKİ indirim kampanyası sabah saatlerinden itibaren merak edilip araştırılıyor. TOKİ'nin konut ve iş yeri sahiplerine yönelik 22 Mart'ta başlattığı indirim kampanyası için sayılı saatler kaldı. TOKİ indirim kampanyasında borcunu kapatmak ya da en az yüzde 25'ini ödemek isteyenlere yüzde 22 indirim olanağı sağlanıyor. Peki, TOKİ indirim kampanyası 2022 bitti mi, bugün son mu? TOKİ %22 indirim kampanyasına başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    🏡TOKİ indirim kampanyası 2022 bitti mi, bugün son mu?

    TOKİ indirim kampanyası için son saatlere yaklaştık. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, konut ve iş yeri sahiplerine yönelik yaptığı yeni kampanya ile yüzde 22 oranında indirim sağlamaya başlamıştı. Uygulama bugün sona eriyor. Peki, TOKİ indirim kampanyası 2022 bitti mi, bugün son mu? TOKİ %22 indirim kampanyasına başvuru nasıl yapılır, şartları nedir?

    TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

    TOKİ'nin, konut ve iş yeri sahiplerine yönelik 22 Mart'ta başlattığı indirim kampanyası için 19 Nisan yani bugün sona eriyor.

    TAKSİT ÖDEME ŞARTI VAR

    İndirim kampanyasından yararlanmak isteyenler başvuru tarihi itibarıyla o aya ait taksit ödemesini yapması gerekiyor. Düzenli ödeme yapmış olmak ve emlak vergisi borcunun da olmaması şartı bulunuyor.

        KREDİ İMKANI DA SAĞLANACAK

        TOKİ'den konut ya da iş yeri alanlar Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanarak da borçlarını kapatabilecek.

        BAKAN KURUM DA AÇIKLAMIŞTI

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na borcu olanların, ödemelerini erken yapmaları halinde indirim uygulanacağını söylemişti.

        Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 22 indirim yapıyoruz. 22 Mart'ta başlayacak kampanyamız 19 Nisan'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
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        Haberler Ekonomi 🏡TOKİ indirim kampanyası 2022 bitti mi, bugün son mu? TOKİ %22 indirim kampanyasına başvuru nasıl yapılır, şartları nedir?
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