🏡TOKİ indirim kampanyası 2022 bitti mi, bugün son mu? TOKİ %22 indirim kampanyasına başvuru nasıl yapılır, şartları nedir?

BAKAN KURUM DA AÇIKLAMIŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na borcu olanların, ödemelerini erken yapmaları halinde indirim uygulanacağını söylemişti.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 22 indirim yapıyoruz. 22 Mart'ta başlayacak kampanyamız 19 Nisan'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.