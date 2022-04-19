TOKİ indirim kampanyası için son saatlere yaklaştık. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, konut ve iş yeri sahiplerine yönelik yaptığı yeni kampanya ile yüzde 22 oranında indirim sağlamaya başlamıştı. Uygulama bugün sona eriyor. Peki, TOKİ indirim kampanyası 2022 bitti mi, bugün son mu? TOKİ %22 indirim kampanyasına başvuru nasıl yapılır, şartları nedir?
TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?
TOKİ'nin, konut ve iş yeri sahiplerine yönelik 22 Mart'ta başlattığı indirim kampanyası için 19 Nisan yani bugün sona eriyor.
TAKSİT ÖDEME ŞARTI VAR
İndirim kampanyasından yararlanmak isteyenler başvuru tarihi itibarıyla o aya ait taksit ödemesini yapması gerekiyor. Düzenli ödeme yapmış olmak ve emlak vergisi borcunun da olmaması şartı bulunuyor.