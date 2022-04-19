5800 TL'yle birlikte... Evi, arabası, telefonu olan, hastanede işi olan herkesi ilgilendiren ödeme!

Kredi kullanmış olan vatandaşlar maaşlarının büyük bir bölümünü bankalara kredi olarak ödemek mecburiyetinde kalıyor. Konut, araba, telefon alırken vatandaşların gereksinimlerini büyük oranda kısmak mecburiyetinde kalmasına sebep oluyor. Özel sağlık sigortaları yaptırmayı tercih eden vatandaşların sayıları bu bağlamda artış göstermeye başladı. İnsanlara bakılacak bulunduğu vakit büyük bir alanı sağlık alanları amacıyla oluşturulan ödemelerin daha çok boşa harcanan para olarak gördükleri dikkatleri çekiyor.
Sağlık sigortası primlerine zam! Yüzde 55 arttı!
Koronavirüs salgını döneminde sağlık sigortalarına olan ilgi arttı. Hürriyet'ten Noyan Doğan özel sağlık sigortasıyla alakalı detayları köşesine taşıdı. Doğan, "Özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortasında şirketine göre değişmekle eş güdümlü 2022 senesinde ortalama fiyat yüzde 55 oranında arttı." ifadelerini kullandı.
Bunun dışında aslında, her sene özel sağlık sigortalarının primleri belirli bir oranda artıyor. Özel hastaneler de muayene, tetkik, tahlil fiyatlarını her sene artırıyor. Gerek enflasyon gerekse de dövizden kaynaklı maliyet artışları nedeniyle özel hastaneler, fiyat artışına gidince bu otomatik özel sağlık sigortalarına da yansıyor.