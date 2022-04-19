5800 TL'yle birlikte... Evi, arabası, telefonu olan, hastanede işi olan herkesi ilgilendiren ödeme!

Bunun haricinde hayatımızın en önemli parçalarından bir tanesi olarak yer alan telefonların fiyatları da en düşük 6 ila 7 bin TL düzeyinde başlıyor. 15 ila 20 bin TL ye kadar artması biliniyor. Cam kırılması gibi durumlar ciddi anamda maliyet olurken çalınma ihtimalleri de bir hayli yüksek. Sigortacı kesimler cep telefonları da dahil hayatımızda önemli olan her şeyi koruma altına alarak ürünler geliştirmelere hala hız kesmeden devam ediyor.