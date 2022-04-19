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    • Ekonomi
    • 19.04.2022 08:35
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    • 19.04.2022 08:35
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    5800 TL'yle birlikte... Evi, arabası, telefonu olan, hastanede işi olan herkesi ilgilendiren ödeme!

    Tüm vatandaşları çok yakından ilgilendiren açıklamalar gelmeye devam ediyor. Birçok vatandaş uzun seneler boyu çalışmalarına devam ettikten sonra ev alabilmek amacıyla fırsatları değerlendirebiliyor. Ücretli olarak çalışma hayatına devam edenlerin çoğu alanı bu tür yatırımlarını genel olarak bankalardan kredi alarak elde edebiliyor. Özel sağlık sigortası hizmetlerinin senelik olarak ortalama prim tutarlarının 5 bin 800 TL olduğu belirlendi. Tamamlayıcı olarak yer alan sağlık sigortalarının senelik olarak prim tutarları ise yalnızca 1050 TL olarak açıklanıyor. Sağlık giderleri gelecekte meydana çıkması muhtemel olan daha yüksek tutarlardan kurtulmak amacıyla etkili olan yöntemlerden bir tanesi oluyor.

    takvim.com.tr
    Evi, arabası, telefonu olan, hastanede işi olan herkesi ilgilendiren ödeme! 5800 TL’yle birlikte...

    Kredi kullanmış olan vatandaşlar maaşlarının büyük bir bölümünü bankalara kredi olarak ödemek mecburiyetinde kalıyor. Konut, araba, telefon alırken vatandaşların gereksinimlerini büyük oranda kısmak mecburiyetinde kalmasına sebep oluyor. Özel sağlık sigortaları yaptırmayı tercih eden vatandaşların sayıları bu bağlamda artış göstermeye başladı. İnsanlara bakılacak bulunduğu vakit büyük bir alanı sağlık alanları amacıyla oluşturulan ödemelerin daha çok boşa harcanan para olarak gördükleri dikkatleri çekiyor.

    Sağlık sigortası primlerine zam! Yüzde 55 arttı!

    Koronavirüs salgını döneminde sağlık sigortalarına olan ilgi arttı. Hürriyet'ten Noyan Doğan özel sağlık sigortasıyla alakalı detayları köşesine taşıdı. Doğan, "Özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortasında şirketine göre değişmekle eş güdümlü 2022 senesinde ortalama fiyat yüzde 55 oranında arttı." ifadelerini kullandı.

    Bunun dışında aslında, her sene özel sağlık sigortalarının primleri belirli bir oranda artıyor. Özel hastaneler de muayene, tetkik, tahlil fiyatlarını her sene artırıyor. Gerek enflasyon gerekse de dövizden kaynaklı maliyet artışları nedeniyle özel hastaneler, fiyat artışına gidince bu otomatik özel sağlık sigortalarına da yansıyor.

        Genelde özel sağlık sigortalarındaki fiyat artışı medikal enflasyondan kaynaklanıyor ve medikal enflasyon da normal enflasyonun 4-5 puan üstünde olur ki, bugün amacıyla medikal enflasyon yüzde 60'larda. Bu kapsamda da hem özel sağlık sigortasının hem de tamamlayıcı sağlık sigortasının fiyatı da 2022'nin ilk haftalarında yüzde 55'lerde arttı.

        Kalkan görevinde…

        DASK haricinde konut sigortaları evde ya da apartman gibi ortak alanlar içerisinde oluşması muhtemel olan hasarların önüne geçmek için söz konusu olan teminat tutarlarının tamamı karşılanıyor. Bazen oluşması söz konusu olan 20 bin TL değerindeki maliyetler ortalama olarak 250 ila 300 TL arasında ufak miktarlar ile halledilebiliyor.

        Bunun haricinde hayatımızın en önemli parçalarından bir tanesi olarak yer alan telefonların fiyatları da en düşük 6 ila 7 bin TL düzeyinde başlıyor. 15 ila 20 bin TL ye kadar artması biliniyor. Cam kırılması gibi durumlar ciddi anamda maliyet olurken çalınma ihtimalleri de bir hayli yüksek. Sigortacı kesimler cep telefonları da dahil hayatımızda önemli olan her şeyi koruma altına alarak ürünler geliştirmelere hala hız kesmeden devam ediyor.
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        Haberler Ekonomi 5800 TL'yle birlikte... Evi, arabası, telefonu olan, hastanede işi olan herkesi ilgilendiren ödeme!
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