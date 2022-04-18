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    • Ekonomi
    • 19.04.2022 08:36
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    • 19.04.2022 08:36
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    T.C. kimlik no sonu 2,4,6,8 olanların hesaplarına nakit para yatırıldı: Beklenen ödemeler hesaplara yattı! Şimdi ATM’den çekin

    Bakan Kirişci, tarımsal destek ödemeleriyle alakalı mühim bir duyuru yaparak sosyal medya hesabından bilgi paylaşımı yaptı. Bakan Kirişçi açıklamalarında 3 milyar 582 milyon 67 bin 553 liralık tarımsal destekleme ödemelerini çiftçilerin hesaplarına iletmeye başlayacaklarını belirtti. Hem de Bakan Kirişçi "Hayırlı ve bereketli olsun." temennisinde bulundu.

    takvim.com.tr
    Beklenen ödemeler hesaplara yattı! Şimdi ATM’den çekin

    Paraların hesaplara yatmaya başladığı bildirildi ve bu ödemelerin başladığı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi doğrultusundan duyuruldu. Bakan Kirişçi açıklamalarında tarımsal destek ödemeleriyle alakalı değerlendirmelerde bulundu ve ödemelerin başladığını bu destek ödemesinden 1 milyon 108 bin 599 çiftçinin yararlandığını vurguladı. Hem de bu ödemelerin T. C. Kimlik Numarasının son hanesine göre uygulanacağı da aktarıldı.

    T.C. kimlik no sonu 2,4,6,8 olanların hesaplarına nakit para yatırıldı

    Bu tutarın 3 milyar 267 milyon 722 bin 461 lirasının "alan bazlı ek girdi desteği" bulunduğu verisini veren Kirişci, ödemenin 313 milyon 860 bin 407 lirasının "mazot ve gübre desteği", 484 bin 685 lirasının da "hayvan gen kaynakları desteği" kapsamında yapılacağını kaydetti. Konu ile alakalı olarak Bakan Kirişçi alan bazlı ek girdi desteği ile mazot ve gübre desteğinin ödeme programına dair detayları da aktardı.

    Bu noktada kimlik numarasının son hanesi 0, 2, 4 olanlar ile vergi kimlik numarasının son hanesi 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9 olanlara dün saat 18.00'den itibaren ödemeleri yapılmaya başladı. Hem de kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olanların hesaplarına 22 Nisan saat 18.00'den sonra destekleme ödemelerinin yatırılacağı ifade edildi.

        Mazot ve Gübre desteği nasıl alınır?

        Tarımsal destekleme kapsamında çiftçilere sağlanan mazot gübre desteğine müracaatta bulunmak için;

        Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt olmak gerekiyor. ÇKS kaydınız var ise, mazot ve gübre desteklemesi alabilmek istediğinizi bildiren bir dilekçe yazmalı ve bu dilekçeyi Tarım İl ya da ilçe Müdürlükleri'ne teslim etmeniz gerekiyor. gerekiyor.

        Yalnızca ÇKS' ye kayıtlı olan ve tarımsal desteklemelere müracaatta tespit edilen çiftçilere mazot ve gübre desteklemesi verilecektir. ÇKS' ye kayıtlı olan çiftçiler Mazot Gübre Desteği Başvurusunu e-devlet üzerinden yapabilirler. Geçerli e-devlet parolası ve TCKN ile giriş yapılarak, başvuruların bulunduğu kısımda Mazot Gübre Desteği Başvurusu ekranı üzerinden başvuruları gerçekleştirebilirler.

        Eğer bu destekten yararlanmak istemiyorsanız bu halde bu taleplerinizi il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. Toplam arazi miktarı bir dekarın altında olan ve rekreasyon hedefiyle yetiştirilen yem bitkileri amacıyla mazot ve gübre desteği yapılmaz.

        Mazot gübre desteği müracaatı e-devlet müracaatı amacıyla tıklayın
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        Haberler Ekonomi T.C. kimlik no sonu 2,4,6,8 olanların hesaplarına nakit para yatırıldı: Beklenen ödemeler hesaplara yattı! Şimdi ATM’den çekin
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