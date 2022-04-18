T.C. kimlik no sonu 2,4,6,8 olanların hesaplarına nakit para yatırıldı: Beklenen ödemeler hesaplara yattı! Şimdi ATM’den çekin

Paraların hesaplara yatmaya başladığı bildirildi ve bu ödemelerin başladığı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi doğrultusundan duyuruldu. Bakan Kirişçi açıklamalarında tarımsal destek ödemeleriyle alakalı değerlendirmelerde bulundu ve ödemelerin başladığını bu destek ödemesinden 1 milyon 108 bin 599 çiftçinin yararlandığını vurguladı. Hem de bu ödemelerin T. C. Kimlik Numarasının son hanesine göre uygulanacağı da aktarıldı.
T.C. kimlik no sonu 2,4,6,8 olanların hesaplarına nakit para yatırıldı
Bu tutarın 3 milyar 267 milyon 722 bin 461 lirasının "alan bazlı ek girdi desteği" bulunduğu verisini veren Kirişci, ödemenin 313 milyon 860 bin 407 lirasının "mazot ve gübre desteği", 484 bin 685 lirasının da "hayvan gen kaynakları desteği" kapsamında yapılacağını kaydetti. Konu ile alakalı olarak Bakan Kirişçi alan bazlı ek girdi desteği ile mazot ve gübre desteğinin ödeme programına dair detayları da aktardı.
Bu noktada kimlik numarasının son hanesi 0, 2, 4 olanlar ile vergi kimlik numarasının son hanesi 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9 olanlara dün saat 18.00'den itibaren ödemeleri yapılmaya başladı. Hem de kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olanların hesaplarına 22 Nisan saat 18.00'den sonra destekleme ödemelerinin yatırılacağı ifade edildi.