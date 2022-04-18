Suwen hisse borsada ne zaman işlem görecek? Suwen halka arz sonuçları açıklandı mı? Borsa kodu...

Suwen halka arz sonuçları hakkında aramalar hız kazandı.13-15 Nisan tarihlerinde talep toplama işlemleri yapılan Suwen'de halka arz büyüklüğü 425,5 milyon TL olarak açıklandı. Bu gelişmelerin ardından, "Suwen halka arz sonuçları nasıl? Suwen hisse borsada ne zaman işlem görecek?" soruları merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte son gelişmeler...