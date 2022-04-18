Suwen hisse borsada ne zaman işlem görecek? Suwen halka arz sonuçları açıklandı mı? Borsa kodu...

Suwen halka arz sonuçları hakkında aramalar hız kazandı.13-15 Nisan tarihlerinde talep toplama işlemleri yapılan Suwen'de halka arz büyüklüğü 425,5 milyon TL olarak açıklandı. Bu gelişmelerin ardından, "Suwen halka arz sonuçları nasıl? Suwen hisse borsada ne zaman işlem görecek?" soruları merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte son gelişmeler...
SUWEN HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Borsa İstanbul'un yeni üyelerinden Suwen'de halka arzdan 425,5 milyon TL elde edildi.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada 13-15 Nisan tarihleri arasında yapılan talep toplama işlemlerinde halka arz fiyatı 18,50 TL olurken, halka arz edilen 23 milyon TL'lik nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşti.
Halka arzda, toplam 71 bin 659 yatırımcıdan, halka arz edilen payların 3,52 katına denk gelen 1,49 milyar TL nominal değerli pay talebi geldi.
Halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 4,40 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2,59 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2,88 katı talep geldi.