Litre litre gidiyor az önce yayınlandı! 5 litresi düştü Ayçiçek yağındaki beklenen indirim geldi kaç TL oldu? Metro market Ayçiçek yağı fiyatları!

Beklenen oldu. Ayçiçek yağlarına indirim geldi. Milyonlarca kişi A101, BİM, ŞOK, Carrefoursa, Tarım Kredi ve Metro marketlerinin herhangi birinden Ayçiçek yağını indirimli almak için bekleyişteydi. Tarım Kredi marketleri geçtiğimiz günlerde indirimini duyurmuştu. Bu kez güzel haber Metro marketten geldi. 5 litrelik Ayçiçek yağı ucuzladı. Vatandaşlar yağı 5 litrelik alarak uzun süre kullanmak istiyor. Hal böyle olunca zincir marketlerdeki 5 litrelik yağlar yoğun ilgi görüyor. Metro market de indirimli ürünlerine 5 litrelik Ayçiçek yağını ekledi. İşte detaylar...