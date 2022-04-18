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    • Ekonomi
    • 19.04.2022 08:59
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    • 19.04.2022 09:01
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    🚘19 Nisan benzin, mazot fiyatlarına indirim veya zam geldi mi? BP, Opet, Shell son dakika akaryakıt fiyatları! Benzin litre ve motorin litre fiyatı kaç para oldu?

    Milyonlarca sürücü güncel akaryakıt fiyatları hakkında araştırmalara başladı. Peki 18 Nisan akaryakıt fiyatları düştü mü, yükseldi mi? 1 LT benzin, mazot ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin litre fiyatı kaç para? İşte en güncel duyurular ve BP, Opet, Shell son dakika akaryakıt fiyatları...

    takvim.com.tr
    🚘19 Nisan benzin, mazot fiyatlarına indirim veya zam geldi mi?

    Akaryakıt fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların ardından benzin, mazot ve LPG fiyatlarında bir değişiklik olup olmadığı merak ediliyor. Bugün Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 111,93 dolardan işlem görüyor. Peki, 18 - 19 Nisan 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte tüm merak edilenler!

    Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

    18 Nisan 2022 Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

    İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22 liradan satılıyor.

    Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

    ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATI

    Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor.

    Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.



        İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATI

        İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor.

        Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.

        BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 111,93 DOLAR

        Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 111,93 dolardan işlem görüyor.

        Geçen hafta perşembe günü 112,39 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 111,70 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 111,93 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 106,56 dolardan alıcı buldu.

        Küresel petrol piyasalarında artan arz endişeleri fiyatlardaki hareketlilikte etkili oldu.

        Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Batılı ülkelerin önde gelen petrol ihracatçısı Rusya'ya daha ağır yaptırım uygulama olasılığı gündemdeki yerini koruyor.

        Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, geçen hafta yaptığı açıklamada, Rus petrol ve doğal gazına yönelik yaptırımlar da dahil olmak üzere her türlü adımın gündemlerinde olduğunu belirtmişti.

        Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) da son yayımlanan petrol raporunda, Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ve bazı petrol şirketlerinin Rus petrolünü geri çevirmesiyle oluşan arz açığının da giderek büyüdüğüne işaret etti. IEA, mayıs ayı itibarıyla piyasadan çekilen Rus petrolü miktarının günlük yaklaşık 3 milyon varil olacağını öngördü.

        Libya'nın güneyindeki petrol sahalarında üretim ve ihracatın durması da piyasalardaki arz endişelerini artırdı. Libya Ulusal Petrol Kurumu, dün ülkenin güneyindeki El-Fil Petrol Sahası'nda oluşan "mücbir sebepten" dolayı üretimin durduğunu açıkladı.

        Öte yandan, Kovid-19 salgınına karşı Çin'in en büyük kenti Şanghay'da 28 Mart'ta ilan edilen kapanmayla birlikte Asya ekonomilerinden gelen olumsuz üretim sinyalleri ise fiyatları baskılamaya devam ediyor.

        Kentte artan vakalar nedeniyle uygulanan kapanma kademeli olarak gevşetilmeye başlatılsa da sokağa çıkma yasağı şehrin büyük bölümünde devam ediyor.

        Brent petrolde teknik olarak 112,40 ile 113,43 dolar aralığının direnç, 111,37 ile 110,34 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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        Haberler Ekonomi 🚘19 Nisan benzin, mazot fiyatlarına indirim veya zam geldi mi? BP, Opet, Shell son dakika akaryakıt fiyatları! Benzin litre ve motorin litre fiyatı kaç para oldu?
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