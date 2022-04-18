Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği sorgulama ekranı! Nisan 2022 Mazot ve Gübre desteği yattı mı? T.C kimlik numarasının son hanesi 6-8 olanlar...

Mazot gübre desteğinde son durum merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yaptığı son açıklamasında desteklerin hesaplara yatırılacağı tarihi duyurdu. Kirişçi, "3 milyar 582 milyon 67 bin 553 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz." ifadelerine yer verildi. Peki; 2022 Mazot ve Gübre desteği ne zaman yatacak? T.C kimlik numarasına göre mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği sorgulama ekranı!