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    • Ekonomi
    • 19.04.2022 09:46
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    • 19.04.2022 09:48
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    Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği sorgulama ekranı! Nisan 2022 Mazot ve Gübre desteği yattı mı? T.C kimlik numarasının son hanesi 6-8 olanlar...

    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere Hububat, baklagil dane mısır desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, mazot gübre desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteği ödemeleri sağlanıyor. Bakanlıktan sağlanan desteklerden biri olan Mazot ve Gübre desteğinden faydalanmak isteyenler Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği sorgulama yapıyor. Peki 2022 Mazot ve Gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Mazot ve Gübre parası ne zaman ödenecek? İşte cevapları...

    takvim.com.tr
    Nisan 2022 Mazot ve Gübre desteği yattı mı?

    Mazot gübre desteğinde son durum merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yaptığı son açıklamasında desteklerin hesaplara yatırılacağı tarihi duyurdu. Kirişçi, "3 milyar 582 milyon 67 bin 553 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz." ifadelerine yer verildi. Peki; 2022 Mazot ve Gübre desteği ne zaman yatacak? T.C kimlik numarasına göre mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği sorgulama ekranı!

    MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "3 milyar 582 milyon 67 bin 553 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz." ifadesini kullandı.

    Kirişci, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

    Bakan Kirişci, 3 milyar 582 milyon 67 bin 553 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını belirterek, "Hayırlı ve bereketli olsun." temennisinde bulundu.

        Bu tutarın 3 milyar 267 milyon 722 bin 461 lirasının "alan bazlı ek girdi desteği" olduğu bilgisini veren Kirişci, ödemenin 313 milyon 860 bin 407 lirasının "mazot ve gübre desteği", 484 bin 685 lirasının da "hayvan gen kaynakları desteği" kapsamında yapılacağını kaydetti.

        Söz konusu desteklerden 1 milyon 108 bin 599 çiftçi yararlanacak.

        ALAN BAZLI EK GİRDİ VE MAZOT GÜBRE DESTEĞİ ÖDEME PROGRAMI

        Kirişci, paylaşımında, alan bazlı ek girdi desteği ile mazot ve gübre desteğinin ödeme programına ilişkin detaylara da yer verdi.

        Buna göre, kimlik numarasının son hanesi 0, 2, 4 olanlar ile vergi kimlik numarasının son hanesi 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9 olanlara saat 18.00'den itibaren ödemeleri yapılacak.

        Kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olanların hesaplarına 22 Nisan saat 18.00'den sonra destekleme ödemeleri yatırılacak.
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        Haberler Ekonomi Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği sorgulama ekranı! Nisan 2022 Mazot ve Gübre desteği yattı mı? T.C kimlik numarasının son hanesi 6-8 olanlar...
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