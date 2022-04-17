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    • Ekonomi
    • 17.04.2022 11:23
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    • 17.04.2022 11:23
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    O ödemeler hesaplarda! Evde bakım yardımı nasıl alınır? Evde bakım yardımı ne kadar?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 272 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık" dedi.

    O ödemeler hesaplarda!

    Bakan Yanık, yaptığı açıklamada, bakanlığın engelli bireylere yönelik bakım hizmetlerini Bütünleşik Bakım Modeli kapsamında gerçekleştirdiğini bildirdi. Bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedefleri olduğunu belirten Yanık, "Bu kapsamda en önemli hizmet modellerimizden biri olan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı destekliyoruz" dedi.

    Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen hak sahibi başına aylık 2 bin 354 TL ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, bu ay 540 bin vatandaşın evde bakım yardımından yararlanacağını kaydetti.


    Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 272 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemeler 20 Nisan'da tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.


        EVDE BAKIM MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?
        Bu maaşı alabilmek için istenen şartların en önemlisi ve en çok aranılan şart gelir kriteri şartıdır. 2021 yılı için 4 kişilik ailenin Evde Bakım Yardımı alabilmesi için gelirleri toplamda 6818 TL olmalıdır. Bir kişinin dikkate alınacak gelir kriteri ise 1706,67 TLdir. Bu gelir kriteri asgari ücret ile belirlenmektedir.

        Engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için Engelli Sağlık Raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını Evde Bakım Yardımından faydalanabilir. 18 yaşının üstündekiler içinse, raporda 'tam bağımlı' ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakın yardımdan faydalanabilir.a
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        Haberler Ekonomi O ödemeler hesaplarda! Evde bakım yardımı nasıl alınır? Evde bakım yardımı ne kadar?
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