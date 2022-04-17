Kamuda yeni dönem! Memura ek gösterge sözleşmeliye kadro

Kamuda iki büyük konu Mayıs ayında çözüme kavuşuyor. İlki ek gösterge çalışması, diğeri ise sözleşmelilere verilecek haklar. Ek gösterge konusunda iki toplantı yapılarak taslak metinler de ortaya çıkartıldı. Buna göre kamuda ek göstergesi olmayan memur kalmayacak. Tüm unvanlar tek tek elden geçirilerek ek göstergeler artırılacak ve sorumluluk, hiyerarşi ve unvan gözetilerek ek gösterge belirlenecek. Sözleşmelilerin statü değişikliği ile ilgili çalışma da devam ediyor. Sözleşmeli memurlar eş durumundan yer değiştirme, görevde yükselme, unvan değişikliği sınavlarına girme ve yıllık izinlere devir hakkı gibi haklara kavuşacak. Tecrübeli sözleşmeli personelin imza yetkisi de olacak.
YÜZEN OTELLER GELİYOR
Akdeniz pazarında kruvaziyer turizminin önemli destinasyonlarından olan Türkiye, "yüzen otel" olarak da bilinen dev gemileri ağırlamaya devam ediyor. Kuşadası Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, yaklaşık 6 yıl aradan sonra gemilerin rotalarının yeniden Türkiye'ye çevrildiğini söyledi. Güngör, "Bu sezon çok iyi bir başlangıç yaptık. Kuşadası Limanı olarak 500 gemi ile 750 bin yolcu bekliyoruz. Türkiye genelinde de bu sayısının 1000'in üzerinde gemi seferiyle 1.5 milyon yolcuya çıkabileceğini düşünüyorum" dedi. Rotalarına 6 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'yi ekleyen MSC Cruises Yönetici Direktörü Angelo Capurro da, Türkiye'nin Akdeniz'in en sevilen limanı olduğunu söyledi.
ALTIN KAYISI 10 BİN TL
Malatya'da bir işletmeci, kayısıyı yenilebilir altın ile kaplayarak kilosu 10 bin liradan satışa çıkardı. Altın kaplama kayısının tanesini 200 lira, kilosunu ise 10 bin liradan satışa çıkardığını anlatan işletmeci Yusuf Güzel, "Biz kayısıya daha büyük bir değer katarak yenilebilir altın ile bütünleştirdik. Yaptığımız çalışma sonunda elde ettiğimiz altınlı kayısı yeni bir ürün" dedi.