Kamuda yeni dönem! Memura ek gösterge sözleşmeliye kadro





DİKKAT BİLGİLERİNİZ ÇALINIYOR

Rekabet Kurumunca e-pazaryeri platformlarına ilişkin hazırlanan raporda, bu sitelerin "ücretsiz" sundukları hizmetler karşılığında tüketicilerin verilerini topladığına işaret edildi. Raporda şu bilgiler yer aldı: E-pazaryeri platformlarında tüketicilere yönelik "fiyat ayrımcılığı" uygulandığı ortaya çıkıyor. Bazı tüketiciler, aynı ürün için daha fazla ödüyor. Platformlar, veri arttıkça hem onların tercihlerini daha doğru tahmin ederek pazarlama stratejilerini geliştiriyor hem de tüketicilere yönelik reklamları hedefli hale getirebiliyor ve verileri paraya çeviriyor.



TWİTTER'DAN MUSK'A ENGEL

Elon Musk'ın Twitter'ı alma planı suya düştü. Musk'ın Twitter'ı hisse başına 54.2 dolar fiyatla satın alma teklifinde bulunmasının ardından şirket "zehir hapı" olarak adlandırılan bir önlem aldı. Twitter Yönetim Kurulu'nun aldığı bu önlemin Musk'ın satın alma girişimini durduramayacağı ancak alımı daha pahalı hale getirebileceği belirtiliyor.



İGA'DA TEKNOLOJİK ALIŞVERİŞ İMKANI

İGA İstanbul Havalimanı, dış hatlar terminalindeki alışveriş alanlarında Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisini hayata geçirdi. AR teknolojisi sayesinde yolcuların alışveriş deneyimi de yeni bir boyut kazanacak. Yolcular 'İstanbul Airport' uygulamasına giriş yaptıktan sonra AR sekmesi üzerinden sisteme erişim sağlayabilecek.



UZAYA TÜRK YOLCU ARANIYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Türkiye'nin uzaya göndereceği yolcuyu seçeceklerini belirterek, "Yakın bir zamanda Türkiye'nin uzaya göndereceği insanları seçmek üzere duyuruya çıkacağız. Sağlık Bilimleri Üniversitesinin kurduğu merkez de çok işimize yarayacak. Uzaya gidecek insanların özel şartları olması gerekiyor" dedi.



7 BİN 696 YETİM ÇOCUĞA DESTEK

Aile Bakanlığınca, Öksüz Yetim Birimleri aracılığıyla 7 bin 696 çocuğun ihtiyaç durumuna göre uygun sosyal hizmet modellerinden yararlandırılması sağlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada çocukların anne baba yoksunluğundan kaynaklanan sorunlarla baş edebilmesi, topluma uyum sağlayabilmeleri ve psikolojik yönden sağlıklı olmaları amaçlandığı belirtildi.

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