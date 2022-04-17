Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kamuda yeni dönem! Memura ek gösterge sözleşmeliye kadro

    Kamu kurumlarında çalışan milyonlarca vatandaş açısından statülerde yenilikler peş peşe gelecek. Mayıs ayı ile birlikte hem ek gösetrge sorunu ortadan kalkacak hem de sözleşmeliler için kadro imkanları sunulacak. İşte sizler için derlediğimiz 17 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Kamuda yeni dönem

    Kamuda iki büyük konu Mayıs ayında çözüme kavuşuyor. İlki ek gösterge çalışması, diğeri ise sözleşmelilere verilecek haklar. Ek gösterge konusunda iki toplantı yapılarak taslak metinler de ortaya çıkartıldı. Buna göre kamuda ek göstergesi olmayan memur kalmayacak. Tüm unvanlar tek tek elden geçirilerek ek göstergeler artırılacak ve sorumluluk, hiyerarşi ve unvan gözetilerek ek gösterge belirlenecek. Sözleşmelilerin statü değişikliği ile ilgili çalışma da devam ediyor. Sözleşmeli memurlar eş durumundan yer değiştirme, görevde yükselme, unvan değişikliği sınavlarına girme ve yıllık izinlere devir hakkı gibi haklara kavuşacak. Tecrübeli sözleşmeli personelin imza yetkisi de olacak.



    YÜZEN OTELLER GELİYOR
    Akdeniz pazarında kruvaziyer turizminin önemli destinasyonlarından olan Türkiye, "yüzen otel" olarak da bilinen dev gemileri ağırlamaya devam ediyor. Kuşadası Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, yaklaşık 6 yıl aradan sonra gemilerin rotalarının yeniden Türkiye'ye çevrildiğini söyledi. Güngör, "Bu sezon çok iyi bir başlangıç yaptık. Kuşadası Limanı olarak 500 gemi ile 750 bin yolcu bekliyoruz. Türkiye genelinde de bu sayısının 1000'in üzerinde gemi seferiyle 1.5 milyon yolcuya çıkabileceğini düşünüyorum" dedi. Rotalarına 6 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'yi ekleyen MSC Cruises Yönetici Direktörü Angelo Capurro da, Türkiye'nin Akdeniz'in en sevilen limanı olduğunu söyledi.



    ALTIN KAYISI 10 BİN TL
    Malatya'da bir işletmeci, kayısıyı yenilebilir altın ile kaplayarak kilosu 10 bin liradan satışa çıkardı. Altın kaplama kayısının tanesini 200 lira, kilosunu ise 10 bin liradan satışa çıkardığını anlatan işletmeci Yusuf Güzel, "Biz kayısıya daha büyük bir değer katarak yenilebilir altın ile bütünleştirdik. Yaptığımız çalışma sonunda elde ettiğimiz altınlı kayısı yeni bir ürün" dedi.



        EVİM MAĞDURUNA ÖDEME BAŞLIYOR
        Kamuoyunda "evim şirketleri" olarak bilinen şirketlerdeki müşterilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için TMSF hangi işlemlerin yapılacağını duyurdu.
        ● Bugüne kadar ev veya araba teslimatı yapılmamış olanların sözleşmelerinin devir ve teslimi yapılacak.
        ● Devralan şirket tarafından, devralınan sözleşmelerin sahiplerine devam edip, etmeyecekleri sorulacak.
        ● Devam etmek isteyenler Bugüne kadar yatırılan para peşinat sayılacak.
        ● Yeni şirkette devam etmek istemeyen müşteri, sözleşme fesih dilekçesini, devralan şirkete teslim edecek.
        ● Tasfiyesi masası tarafından, en geç bir ay içerisinde, müşterinin yatırmış olduğu paranın tamamı ödenecek.



        DİKKAT BİLGİLERİNİZ ÇALINIYOR
        Rekabet Kurumunca e-pazaryeri platformlarına ilişkin hazırlanan raporda, bu sitelerin "ücretsiz" sundukları hizmetler karşılığında tüketicilerin verilerini topladığına işaret edildi. Raporda şu bilgiler yer aldı: E-pazaryeri platformlarında tüketicilere yönelik "fiyat ayrımcılığı" uygulandığı ortaya çıkıyor. Bazı tüketiciler, aynı ürün için daha fazla ödüyor. Platformlar, veri arttıkça hem onların tercihlerini daha doğru tahmin ederek pazarlama stratejilerini geliştiriyor hem de tüketicilere yönelik reklamları hedefli hale getirebiliyor ve verileri paraya çeviriyor.

        TWİTTER'DAN MUSK'A ENGEL
        Elon Musk'ın Twitter'ı alma planı suya düştü. Musk'ın Twitter'ı hisse başına 54.2 dolar fiyatla satın alma teklifinde bulunmasının ardından şirket "zehir hapı" olarak adlandırılan bir önlem aldı. Twitter Yönetim Kurulu'nun aldığı bu önlemin Musk'ın satın alma girişimini durduramayacağı ancak alımı daha pahalı hale getirebileceği belirtiliyor.

        İGA'DA TEKNOLOJİK ALIŞVERİŞ İMKANI
        İGA İstanbul Havalimanı, dış hatlar terminalindeki alışveriş alanlarında Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisini hayata geçirdi. AR teknolojisi sayesinde yolcuların alışveriş deneyimi de yeni bir boyut kazanacak. Yolcular 'İstanbul Airport' uygulamasına giriş yaptıktan sonra AR sekmesi üzerinden sisteme erişim sağlayabilecek.

        UZAYA TÜRK YOLCU ARANIYOR
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Türkiye'nin uzaya göndereceği yolcuyu seçeceklerini belirterek, "Yakın bir zamanda Türkiye'nin uzaya göndereceği insanları seçmek üzere duyuruya çıkacağız. Sağlık Bilimleri Üniversitesinin kurduğu merkez de çok işimize yarayacak. Uzaya gidecek insanların özel şartları olması gerekiyor" dedi.

        7 BİN 696 YETİM ÇOCUĞA DESTEK
        Aile Bakanlığınca, Öksüz Yetim Birimleri aracılığıyla 7 bin 696 çocuğun ihtiyaç durumuna göre uygun sosyal hizmet modellerinden yararlandırılması sağlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada çocukların anne baba yoksunluğundan kaynaklanan sorunlarla baş edebilmesi, topluma uyum sağlayabilmeleri ve psikolojik yönden sağlıklı olmaları amaçlandığı belirtildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        8 adımda erken emeklilik
        Haberler Ekonomi Kamuda yeni dönem! Memura ek gösterge sözleşmeliye kadro
            SON DAKİKA