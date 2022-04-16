Marmaris son yılların en yoğun sezonunu yaşayacak

Ben bu yaşıma kadar birçok ülke gezdim, tatiller yaptım. Türkiye denince hep ürktüm gelmedim, şimdiye kadar gelmediğime çok pişmanım, Marmaris kesinlikle şimdiye kadar yaptığım en güzel tatil yeri ve geldiğim en güzel ülke. Eylül ayında tekrar geleceğim'' dedi. Marmaris'e ilk defa gelen İngilizler geldikleri en güzel ülke olduğunu ve tekrar gelmek için şimdiden rezervasyon yaptıklarını belirttiler.



'2019 SEZONUNU GEÇECEĞİZ"

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Mustafa Deliveli, 'Nisan ayında beklediğimiz yaklaşık 85- 90 bine yakın yolcu bekliyoruz Dalaman Havalimanı'na. Yine bunun büyük çoğunluğu 75- 80 bini Birleşik Krallık'tan gelecek yolcular olacak. Tüm sezon içinse beklentimiz çok daha yüksek elbette. 2019 yılında Dalaman hava limanında toplam 1,7 milyon yolcu ağırlamıştır. 2020 yılında 430 bin bin, 2021 yılda 483 bin ağırlamıştır. Bu sene planlanan koltuk sayısı 1,8 milyon 2 bin 19'un üzerinde. Bu oldukça olumlu bir tablo, bu rezervasyon rakamları neredeyse 2019'da ki bizim için en iyi sezonlarından biri olan 2019 sezonunu yaklaşacağı mızı yakalayacağımızı gösteriyor bizlere" diyerek bu sezondan umutlu olduklarını belirtti.