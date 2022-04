İşte Ramazan Bayramı'nda tatilin faturası! 700 TL'ye de var 200 bin TL'ye de

ALANYA: HER ŞEY DAHİLDE BAŞLANGIÇ 3 BİN TL

Ramazan Bayramı tatilinde Antalya'da Alanya'da tatil yapmak isteyenler için her şey dahil bir otelde tatil yapmanın bedeli yaklaşık 3 bin TL'den başlıyor. Fiyatlar otelin konumu ve sunduğu hizmetlere göre farklılık gösteriyor. 'Tatilimi 5 yıldızlı bir otelde tatil yapmak istiyorum' derseniz fiyatlar bir anda yukarı çıkıyor. Alanya'da her şey dahil bir otelde toplam 4 gece konaklamanın bedeli 13 bin TL'ye kadar yükseliyor. Alanya'da sadece oda ya da oda-kahvaltı seçenekleri de bulunuyor. Buralarda tatil yapmak için ayrılması gereken bütçe ise 900 TL seviyelerinden başlıyor. Turizm sektörü temsilcileri havaların bayramdan sonra daha çok ısınmasıyla yüksek sezon olarak adlandırılan haziran-temmuz-ağustos döneminde fiyatlarında daha yüksek olduğunu ifade ediyor.