İşte Ramazan Bayramı'nda tatilin faturası! 700 TL'ye de var 200 bin TL'ye de

BELEK: 200 BİN TL'LİK BAYRAM TATİLİ

Yerli-yabancı milyonlarca turistin tercih ettiği Antalya'nın bir diğer turizm bölgesi Belek'te ise fiyatlar daha pahalı. Bölgede bazı oteller minimum 5 gece konaklama yapılmasını şart koşuyor. Bu şekilde bakıldığında bölgedeki en pahalı otelin 5 gecelik konaklama fiyatı 200 bin TL'yi aşıyor. Aynı tarihler arasında Belek'te 5 gece için istenen ücretler 60 bin TL'yi bulabiliyor. 4 gecelik konaklama imkanı veren oteller arasında en yüksek fiyat ise yaklaşık 25 bin TL. 4 gecelik konaklama üzerinde değerlendirildiğinde her şey dahil bir otelde en düşük ücret yaklaşık 3 bin 500 TL. Her şey dahil dışında oda-kahvaltı ya da sadece oda olarak hizmet veren otellerin başlangıç fiyatı da 1000 TL civarında. Bölgede her şey dahil olarak hizmet veren bilinen markaların ortalama fiyatları ise 13 bin TL ile 20 bin TL arasında değişiyor.

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