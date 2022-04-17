İşte Ramazan Bayramı'nda tatilin faturası! 700 TL'ye de var 200 bin TL'ye de

Ramazan Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Henüz tatilin kaç gün olacağı netleşmedi. Bayramın birinci günü 2 Mayıs pazartesi günü olurken, Bayram tatilinin 9 gün olması için hafta sonu ile birleşmesi gerekecek. Ancak şimdilik resmi bir açıklama gelmediğinden Ramazan Bayramı tatilinin 3 gün olması bekleniyor. Her ne kadar Tatil süresi netleşmese de turizmciler bir nevi sezonun açılışı olacak bayram dönemi için hazırlıklarını tamamladı.
Rusya-Ukrayna savaşı özellikle Akdeniz bölgesindeki otellerde moralleri bozsa da, turizmciler 2022'de umutlu. Turizmciler yabancı turist sayısı bakımından 2021 rakamlarını geride bırakmayı hedeflese de, yerli turist piyasada oluşan fiyatlardan dertli. Döviz kurlarının geçen yıla göre bir hayli yüksek olması nedeniyle yerli turist geçen yıla göre tatile daha fazla bütçe ayrımak zorunda kalacak. Oteller yabancı turiste dövizle fiyat verdiği için aynı fiyat yerli turist için de uygulanıyor.
Bu da geçen yıla göre tatil fiyatlarının yüzde 50'ye yakın artması anlamına geliyor. Biz de bu bayram tatili için bölge bölge Ramazan Bayramı'nda oluşan fiyatları araştırdık. Tatil bütçesi otelin hizmetlerine ve konumuna göre değişse de 2 kişi iyi bir otelde tatil yapmak istiyorsanız, 4 gece için ayırmanız gereken bütçe 15-25 bin TL arasında değişiyor. İşte 30 Mayıs giriş, 4 Nisan çıkış 2 kişilik tatilin faturası...