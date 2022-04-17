Volkswagen kullanıcılarına şok! Binlerce araç geri çağrıldı

SÜRÜCÜLER TEHLİKE YAŞAYABİLİR

Sorun her ne kadar kulağa büyütülecek gibi gelmese de raporlanan veriler, spoiler'in genellikle sürüş esnasında yerinden çıktığını gösteriyor. Bu da trafikte diğer sürücüler için bir tehlike oluşturabilir.

Tiguan ailesi, standart olarak bir spoiler'e sahip olmadığından söz konusu geri çağırma işleminden etkilenen araç sayısı düşük. Öte yandan, daha önce benzer bir çağırma Avustralya'da da gerçekleşmişti.

Volkswagen, sorunlu araçların tamamını ücretsiz şekilde tamir edecek. Bir süreliğine Tiguan'ın spoiler opsiyonunu kapatma yoluna giden üretici, yakın zamanda sorunlu araç sahiplerini bildirmeye başlayacak.