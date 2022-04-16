Ramazan'la birlikte sebze ve meyvede etiketler değişti! 40 üründen 29'unun fiyatı değişti

Ramazan ayında marketlerde sebze-meyve fiyatları yükselişe geçerken, üretici-tezgah fiyat farkı da büyüdü. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, 30 Mart-11 Nisan'da markette 40 ürünün 29'unda fiyat artışı görüldüğünü belirterek, "Fiyatı en fazla artan ürün yüzde 40 ile beyaz lahana oldu. Yüzde 31.29 ile pırasa, yüzde 29.85 ile maydanoz, yüzde 26.51 ile marul izledi" dedi. Ramazan ortasında üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 494.50 ile elmada olduğunu aktaran Bayraktar, "Elma 5.9, kabak 4.6, limon 4.5, maydanoz 4.3 kat fazlaya tüketiciye satıldı" diye konuştu.
TRAFİK SİGORTASINA YENİ ZAM
Araç sahipleri için yaptırılması zorunlu olan trafik sigortasında her ay yapılan otomatik artış oranı yükseltiltildi. Prim tutarlarına yapılan aylık artış oranı yüzde 1.5'ten yüzde 2.25'e çıkarıldı. Yeni oran, Mayıs ayından itibaren geçerli olacak. Zorunlu trafik sigorta primleri illere ve basamaklara göre değişiyor. Aylık artış oranı geçen yıl yüzde 1'di, Şubat'ta yüzde 1.5'e çıkarılmıştı.
ŞARJ İSTASYONLARI İÇİN HİBE FIRSATI
Sanayi Bakanı Mustafa Varank, 1500'den fazla elektrikli araç yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulacağı 300 milyon lira bütçeli destek programını bugünden itibaren başvuruya açacaklarını söyledi. Varank, şöyle konuştu: "Özel sektöre diyoruz ki; 'Gelin bu yatırımları yapın, biz size öncülük ediyoruz. Burada Türkiye'ye gerekli altyapıyı kazandıralım."
YERLİ MAKİNEYE KREDİ DESTEĞİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 50 milyar lirası turizm sektörüne, 100 milyar lirası ise ihracatçıya olmak üzere 150 milyarlık yüzde 9'a kadar inen faizle kredi imkanının detayları netleşiyor. Bu imkanların finansmanı Merkez Bankası tarafından sağlanacak. Krediler, döviz kazandırıcı sektörlerde, döviz gelir taahhüdü karşılığında verilecek. Öncelik, ithal ikamesinde kullanılabilecek makine yatırımlarında olacak. Yerli makine yatırımı öncelikli olacak. Paket, KOBİ'ler için 250 milyon, KOBİ dışı firmalar için 1.5 milyar lira limitli, 2 yılı ödemesiz 3-10 yıl vade ile kullandırılacak.