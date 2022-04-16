Maaşlara 5 yıl boyunca 300 TL eklenecek: Bu ay başladı! Ve netleşti! 5 yıl geçerli zam resmen onaylandı!

Peş peşe açıklama yapıldı. Bu ay başladı. 5 yıl geçerli zam resmen onaylandı! Polis memurlarının maaşlarına 5 sene geçerli olacak ek 300 TL verilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü doğrultusundan ek ödemeyle alakalı mühim bir açıklama yapıldı ve Vakıfbank ile protokol imzalandığı belirtilerek bütün personelin maaşlarına her ay 300 lira ek ödeme yansıtılacağı vurgulandı. Konu ile alakalı olarak 300 TL'lik promosyon ödemesi 5 sene süre ile geçerli olacak ve 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında artırılacak.