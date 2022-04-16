Maaşlara 5 yıl boyunca 300 TL eklenecek: Bu ay başladı! Ve netleşti! 5 yıl geçerli zam resmen onaylandı!

Peş peşe açıklama yapıldı. Bu ay başladı. 5 yıl geçerli zam resmen onaylandı! Polis memurlarının maaşlarına 5 sene geçerli olacak ek 300 TL verilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü doğrultusundan ek ödemeyle alakalı mühim bir açıklama yapıldı ve Vakıfbank ile protokol imzalandığı belirtilerek bütün personelin maaşlarına her ay 300 lira ek ödeme yansıtılacağı vurgulandı. Konu ile alakalı olarak 300 TL'lik promosyon ödemesi 5 sene süre ile geçerli olacak ve 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında artırılacak.
5 yıl geçerli zam resmen onaylandı!
"Genel Müdürlüğümüz ile Vakıfbank arasında 18 Mart 2022 tarihinde imzalanan yeni promosyon protokolüne göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve 81 il teşkilatında vazife yapan bütün personelin maaşlarına her ay 300 TL ek ödeme yansıtılacaktır.
Hem de bu miktar, 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında arttırılacak ve sözleşme 5 sene vakit ile geçerli olacaktır. Bu durum, Güvenlik Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesaplarından oluşturulan açıklama ile bütün teşkilata duyurulmuştur.