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    • Ekonomi
    • 17.04.2022 10:46
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    • 17.04.2022 10:46
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    Maaşlara 5 yıl boyunca 300 TL eklenecek: Bu ay başladı! Ve netleşti! 5 yıl geçerli zam resmen onaylandı!

    Emniyet Güvenlik Genel Müdürlüğü doğrultusundan birtakım sosyal medya platformlarında yer alan 'Güvenlik mensuplarının banka maaş promosyon anlaşmaları' ile alakalı oluşturulan paylaşımlar ile alakalı da açıklama yapıldı. Yapılan duyurunun devamında Güvenlik Genel Müdürlüğü ile Vakıfbank arasında protokol imzalandığı ve bu sonuçla bütün personelin maaşlarına her ay 300 lira ek ödeme uygulanacağı paylaşıldı. Hem de oluşturulan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi.

    takvim.com.tr
    Maaşlara 5 yıl boyunca 300 TL eklenecek: Bu ay başladı

    Peş peşe açıklama yapıldı. Bu ay başladı. 5 yıl geçerli zam resmen onaylandı! Polis memurlarının maaşlarına 5 sene geçerli olacak ek 300 TL verilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü doğrultusundan ek ödemeyle alakalı mühim bir açıklama yapıldı ve Vakıfbank ile protokol imzalandığı belirtilerek bütün personelin maaşlarına her ay 300 lira ek ödeme yansıtılacağı vurgulandı. Konu ile alakalı olarak 300 TL'lik promosyon ödemesi 5 sene süre ile geçerli olacak ve 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında artırılacak.

    5 yıl geçerli zam resmen onaylandı!

    "Genel Müdürlüğümüz ile Vakıfbank arasında 18 Mart 2022 tarihinde imzalanan yeni promosyon protokolüne göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve 81 il teşkilatında vazife yapan bütün personelin maaşlarına her ay 300 TL ek ödeme yansıtılacaktır.

    Hem de bu miktar, 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında arttırılacak ve sözleşme 5 sene vakit ile geçerli olacaktır. Bu durum, Güvenlik Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesaplarından oluşturulan açıklama ile bütün teşkilata duyurulmuştur.

        Maaşlara 5 yıl boyunca 300 TL eklenecek: Bu ay başladı

        'İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün promosyon anlaşmasının 6 ay evvel bittiği ve şimdilik bir sözleşme imzalanmadığı' iddiaları gündeme getirilerek dezenformasyon yapılmaktadır. Oysa İstanbul Güvenlik Müdürlüğü'nün promosyon anlaşması, 31 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek olup, vakit sonucunda yeni anlaşmaya dahil olunacaktır.

        Yeni sözleşme gereği yapılacak ödemeden İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bütün personeli de faydalanacaktır. Bu hususta düzmece hesaplardan provokasyon yaptığı belirlenenler ile ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur."
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        Haberler Ekonomi Maaşlara 5 yıl boyunca 300 TL eklenecek: Bu ay başladı! Ve netleşti! 5 yıl geçerli zam resmen onaylandı!
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