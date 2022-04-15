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    • Ekonomi
    • 15.04.2022 15:00
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    • 15.04.2022 15:21
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    Tarım ve Orman Bakanı Kirişci duyurdu: 3 milyar 582 milyon TL destek hesaplarda

    Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına yatmaya başladığını duyurdu. Kirişci, "3 milyar 582 milyon 67 bin 553 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz." dedi.

    Bakanlık duyurdu! Milyarlarca TL destek hesaplara yatıyor

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "3 milyar 582 milyon 67 bin 553 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz." ifadesini kullandı.

    Kirişci, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

    Bakan Kirişci, 3 milyar 582 milyon 67 bin 553 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını belirterek, "Hayırlı ve bereketli olsun." temennisinde bulundu.

    Bu tutarın 3 milyar 267 milyon 722 bin 461 lirasının "alan bazlı ek girdi desteği" olduğu bilgisini veren Kirişci, ödemenin 313 milyon 860 bin 407 lirasının "mazot ve gübre desteği", 484 bin 685 lirasının da "hayvan gen kaynakları desteği" kapsamında yapılacağını kaydetti.

    Söz konusu desteklerden 1 milyon 108 bin 599 çiftçi yararlanacak.

    ALAN BAZLI EK GİRDİ VE MAZOT GÜBRE DESTEĞİ ÖDEME PROGRAMI
    Kirişci, paylaşımında, alan bazlı ek girdi desteği ile mazot ve gübre desteğinin ödeme programına ilişkin detaylara da yer verdi.

    Buna göre, kimlik numarasının son hanesi 0, 2, 4 olanlar ile vergi kimlik numarasının son hanesi 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9 olanlara saat 18.00'den itibaren ödemeleri yapılacak.

    Kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olanların hesaplarına 22 Nisan saat 18.00'den sonra destekleme ödemeleri yatırılacak.

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    Haberler Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Kirişci duyurdu: 3 milyar 582 milyon TL destek hesaplarda
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