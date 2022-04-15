Müjdeyi Bakan Murat Kurum duyurdu! O süre uzatıldı! Vatandaşın sorunu çözülüyor

HAZİNE ARAZİLERİNİN ÇİFTÇİYE DOĞRUDAN KİRALANMASINDA BAŞVURU SÜRESİ KALKTI

Yeni düzenleme ile birlikte ayrıca "Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Çiftçilere Doğrudan Kiralanması"nda başvuru süresi kaldırıldı. 2018 yılında yapılan düzenleme ile Hazineye ait tarım arazilerini kullanan çiftçilere ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıl süreyle kiralama imkânı getirilmiş ve 55 bin çiftçiye 595 milyon metrekare Hazine taşınmazı kiralanmıştı. Yılbaşında yapılan düzenleme ile de kira sözleşmelerindeki kanuni faiz oranı yüzde 22'den yüzde 9'a düşürülmüştü. Bu defa başvuruya ilişkin süre kaldırılmış ve kapsam 31 Aralık 2019 tarihinden önce 3 yıl süreyle Hazine taşınmazlarını kullanan çiftçilere kiralama imkânı sağlayacak şekilde genişletilmişti. Böylece yaklaşık 150 bin çiftçinin daha tarımsal üretim destekleri ve tarımsal sigorta gibi sözleşmeye bağlı haklardan yararlanması sağlanmış oldu.

Ayrıca kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getiren çiftçiler kira süresini yeniden uzatabiliyor veya 10 yıl boyunca kullananlar doğrudan satın alabiliyor. Bu uygulama ile; Hazineye ait tarım arazileri üzerinde tarımsal üretimin devamlılığının sağlanması amaçlanıyor.