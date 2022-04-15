Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Samsun'da flaş enflasyon mesajı: Kalıcı olarak çözeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İş Dünyası ile Buluşma etkinliği kapsamında Samsun'da açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, döviz kurlarının kontrol altında olduğunu söylerken, Borsa İstanbul'un her gün rekor kırarak yükseldiğinin de altını çizdi. Nebati ayrıca enflasyon probleminin de kalıcı olarak çözüleceğini bildirdi.

İşte Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar

Ekonomi yönetimi her türlü tedbiri alarak bütün engelleri ortadan kaldırdı. Türkiye Çin'den sonra en fazla büyüyen ikinci ülke oldu. Dünya tabi bu sırada küçüldü.

TÜRKİYE BÜYÜMEDE REKOR KIRDI

Türkiye baz etkisi ile 3 büyüyecek, 4 büyüyecek diye açık artırmaya girdiler. 2021 yılında dünya tek hane ile büyürken Türkiye yüzde 11 büyüme oranına erişti. Kulağını korkaklara verenler kaybettiler.

ABD'de Avrupa son 70 yılın enflasyon rekoru ile karşılaşan ülkeler var. Önünde önemli akademik unvanlar olanlar 'yandık, bittik' diyorlar. Bu ülke yanmaz.

DÖVİZ KURU KONTROL ALTINDA

Döviz kuru stabil bir hale geldi ve kontrolümüzde. Bu sorun çözüldü mü çözüldü. Peki sorun ne? Enflasyon. Enflasyon dünyanın sorunu. Özgüvenimiz yüksek, üstesinden geleceğiz.

Borsa İstanbul rekor kırıyor, rekorlarını da her gün egale ediyor. Büyümede öncü göstergeler birinci çeyrekte de aynı performansla yoluna devam ettiğini gösteriyor.

İŞSİZLİK TEK HANEYE GERİLEYECEK

İşsizliği inşallah tek haneye getirmiş olacağız. Bu yıl turist sayısındaki artış ve gelir artışı devam edecek. Alternatif pazarlardan Rusya'dan gelecek turist eksikliğini gidereceğiz.

Göreceksiniz hızlı bir şekilde tek haneli işsizlik rakamlarına doğru gidiyoruz.

Yatırımlara devam, çok ucuz kredi veriyoruz. Bu kredilerle amacımız belli; TL'ye güvenin, TL ile işlem yapın. Hızlı bir şekilde tek rakamlı işsizliğe doğru gidiyoruz. Verdiğimiz kredileri sıkı bir şekilde takip ediyoruz.

ENFLASYON PROBLEMİNİ KALICI OLARAK ÇÖZECEĞİZ

Tarımsal GES yatırımlarına ciddi bir destek veriyoruz. Türk Lirasına güvenin, bu ülke TL'ye güveni yakalayan bir sürece girdi. Bundan sonra döviz kredisi, dövizle işlem yapmaktan vazgeçin, ülkemize güvenin, paramıza güvenin. 2023'e farklı bir havayla gireceğiz.

2023 yılında Karadeniz gazının vanasını çevireceğiz. Enflasyon problemini kalıcı olarak ortadan kaldıracağız.