Son dakika: Zorunlu Trafik Sigortası aylık prim artışına düzenleme geldi

Genelgeye göre, 6/1/2022 tarihli genelge yürürlükten kardırılarak, "İlgili branşta ruhsat sahibi sigorta şirketleri tarafından her bir araç türü bazında 4. basamak için belirlenecek azami prim tutarları 2022 yılı Mayıs ayından itibaren yüzde 2.25 olarak artırılacaktır" denildi.