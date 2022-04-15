Denizli’de turizm hareketi! 12 ay turist sürecek

"Turizm, hem ülkemiz hem de ilimiz için ekonomik açıdan önemli olduğu kadar stratejik açıdan da büyük önem taşımaktadır." diyen Akyol, "Turizm bilincini tüm topluma yayabilmek için turizmin geliştirilmesi, sadece bu işle uğraşan kesimin değil tüm ülkenin ortak amacı olmalıdır. Hükümetimizin koyduğu 2023 yılı turizm vizyonuna uygun olarak 2023 yılı turizm hedeflerine ulaşmak amacıyla ülke genelinde de Denizli'mizde de turizme yönelik çalışmalar hızla devam etmektedir. Sürdürülebilir turizm ancak tüm kurum ve kuruluşların büyük bir ahenk içerisinde uyumla çalışması ve turizmin doğru şekilde planlaması ile mümkün olacaktır." dedi.