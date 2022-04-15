Denizli’de turizm hareketi! 12 ay turist sürecek

Türkiye'nin tüm alanlarda olduğu gibi turizmde de 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğini belirten Turhan Vali Akyol, "Marka şehirlerden biri olan Denizli'miz ekoturizmden gastronomiye, arkeolojiden tesisleşmeye, termal kaynaklardan ulaşıma, konaklamadan personel kalitesine kadar attığı her adımda turizm açısından ulusal ve uluslararası arenada öncü bir şehir konumuna gelmeyi amaçlamaktadır." dedi.
"Turizm, hem ülkemiz hem de ilimiz için ekonomik açıdan önemli olduğu kadar stratejik açıdan da büyük önem taşımaktadır." diyen Akyol, "Turizm bilincini tüm topluma yayabilmek için turizmin geliştirilmesi, sadece bu işle uğraşan kesimin değil tüm ülkenin ortak amacı olmalıdır. Hükümetimizin koyduğu 2023 yılı turizm vizyonuna uygun olarak 2023 yılı turizm hedeflerine ulaşmak amacıyla ülke genelinde de Denizli'mizde de turizme yönelik çalışmalar hızla devam etmektedir. Sürdürülebilir turizm ancak tüm kurum ve kuruluşların büyük bir ahenk içerisinde uyumla çalışması ve turizmin doğru şekilde planlaması ile mümkün olacaktır." dedi.
Ayrıcai Akyoli "Bu bakımdan ilimizde turizm potansiyelinin sürdürülebilir bir şekilde yönlendirilmesi ve yönetilmesi için kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler giderek daha fazla ortak çalışmalara imza atmaktadır. Paydaşlarımızla birlikte ilimizin turizm faaliyetleri ve tanıtımı için ortak akıl, koordinasyon ve işbirliği ile çalışmaktayız" dedi.