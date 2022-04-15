Ramazan bayramı öncesi otobüs ve uçak bileti fiyatları belli oldu! İstanbul'dan Antalya, İzmir ve Ankara'ya bilet fiyatları ne kadar?

DİYARBAKIR'A EN AZ 1000 TL

Bayram tatilinde İstanbul'dan Ankara'ya seyahat edecek vatandaşların otobüs biletleri için gidiş-dönüş en az 700 lira ödemeleri gerekecek. Başkent'e bayramda uçakla seyahat edip döneceklerin ise 1000 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Bu arada, Ankara'ya Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile tam bilet gidiş-dönüş ücreti 261 lira. Ancak sınırlı sayıda bilet olduğu için buradan bilet bulabilmek oldukça zor. Anadolu'nun farklı şehirlerine gidiş-dönüş seyahat edecek vatandaşların ödemesi gereken ücretler ise gidilecek mesafeye göre değişiyor. Bu kapsamda, İstanbul'dan Trabzon'a gidiş-dönüş otobüs biletleri 900, uçak biletleri 1450 lira olarak satışa çıkıyor. Aynı şekilde, Diyarbakır'a gidiş-dönüş otobüs bileti 1000 lirayken, uçak bileti 1500 liradan satışa sunuluyor. Kars'a yolcuğun bedeli ise 1000 lira ile 1400 lira arasında değişiyor.