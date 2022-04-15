Ramazan bayramı öncesi otobüs ve uçak bileti fiyatları belli oldu! İstanbul'dan Antalya, İzmir ve Ankara'ya bilet fiyatları ne kadar?

Ramazan bayramına sayılı günler kala yurtiçi uçak ve otobüs biletlerinin fiyatları belli oldu. Akaryakıt fiyatlarındaki artışa da bağlı olarak bu bayram otobüs ve uçak biletlerinin fiyatları, geçen yılla karşılaştırıldığında yüzde 50 ila yüzde 75 arasında yükseldi. Buna göre, yılın ilk tatilini, tatil bölgelerinde veya memleketlerinde geçirmek isteyen İstanbullular'ın, gidiş-dönüş ortalama en az 700 lira ödemesi gerekiyor.
Bayram tatilinden hemen önceki son resmi iş günü olan 29 Nisan Cuma günü dikkate alındığında, otobüs şirketlerinin İzmir, Antalya ve Bodrum gibi tatil bölgelerine "tek yön" tarifesi 350 liradan başlıyor ve 500 liraya kadar uzanıyor. Uçaklarda tatil bölgelerine "tek yön" gidiş ücreti minimum 700 lira olarak belirlenmiş durumda. İç Anadolu ve Doğu Anadolu için ise otobüs biletlerinin tek yön gidiş ücreti en az 500 lira olarak satılırken, uçak biletleri en az 700 liradan satışa çıkıyor.
BODRUM YİNE PAHALI
Bayram tatillerinde en çok tercih edilen lokasyonlardan olan Antalya, Bodrum ve İzmir'e otobüs veya uçakla İstanbul'dan seyahat etmek için gidiş-dönüş en az 700 lira ödemek gerekiyor. Firmaların internet sitelerinde yer alan bilet fiyatlarına göre, İstanbul'dan İzmir'e gidiş-dönüş Otobüs Bileti 700 lira, Uçak Bileti 1.200 lira olarak belirlenmiş durumda.