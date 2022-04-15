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    • Ekonomi
    • 15.04.2022 12:58
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    • 15.04.2022 13:02
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    Fındık destekleme ne zaman ödenecek 2022? Fındık destek ödemeleri hesaplara yattı mı? Fındık destek ödemeleri ne kadar?

    Binlerce kişi Nisan ayının ortasında fındık destekleme ne zaman ödenecek 2022 sorusunun yanıtını araştırıyor. Tarımsal hayatı desteklemek ve çiftçilere ekonomik olarak nefes aldırmak amacıyla devlet tarafından verilen destekler tüm hızıyla devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçilere müjdeli haberi duyurdu ve kaç TL fındık destek ödemesinin yapılacağını açıkladı. Peki Fındık destek ödemeleri hesaplara yattı mı? Fındık destek ödemeleri ne kadar?

    takvim.com.tr
    Fındık destekleme ne zaman ödenecek 2022?

    Fındık destekleme ne zaman ödenecek 2022? Fındık destek ödemeleri hesaplara yattı mı? Fındık destek ödemeleri ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ekonomik destekler arasında yer alan ve özellikle Karadeniz'in önemli geçim kaynaklarından biri olan fındık destek ödemelerinin hangi tarihte hesaplara geçeceği merak konusu oldu. İşte yanıtı...

    FINDIK DESTEKLEME NE ZAMAN ÖDENECEK 2022?

    Fındık destekleme ödemeleri vatandaşların kimlik numarasına göre bir kısmı 1 Nisan'da yatırıldı ve bir kısmına ise bugün yatırılacak.

    FINDIK DESTEKLEME ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

    Bakan Kirişci, hangi kalemde ne kadar ödeme yapılacağı konusunda bilgilendirmede bulundu. Buna göre, çay prim desteği için 188 milyon 486 bin 279 lira ödeme payı verilecek.

    Hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak da yaklaşık 89 milyon 90 bin liralık tutar çiftçilerin hesabına aktarılacak.

    Biyolojik mücadele desteği için hak sahiplerine 11 milyon 722 bin lira, hayvan gen hakları desteği amacıyla 1 milyon 921 bin 955 lira ödenecek.

        Vahit Kirişçi: Buna göre, fındık alan bazlı gelir desteği olarak 844 milyon 463 bin 164 lira, sertifikalı tohum üretim desteği olarak 40 milyon 311 bin 785 lira, küçük aile işletmesi desteği olarak 3 milyon 899 bin 823 lira, sertifikalı fidan kullanım desteği olarak da 1 milyon 967 bin 477 lira ödenecek. Tarımsal desteklerden 429 bin 885 kişi yararlanacak.

        Kimlik numarasının son hanesi 0,2 olanlar ile vergi kimlik numarasının son hanesi 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9 olanlara 1 Nisan saat 18.00'den itibaren ödemeleri yapılacak. Kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olanlara 8 Nisan saat 18.00'den sonra, kimlik numarası ile vergi kimlik numarasının son hanesi 8 olanlara da 15 Nisan'da aynı saatten sonra destekleme ödemeleri yatırılacak.
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        Haberler Ekonomi Fındık destekleme ne zaman ödenecek 2022? Fındık destek ödemeleri hesaplara yattı mı? Fındık destek ödemeleri ne kadar?
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