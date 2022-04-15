Fındık destekleme ne zaman ödenecek 2022? Fındık destek ödemeleri hesaplara yattı mı? Fındık destek ödemeleri ne kadar?

FINDIK DESTEKLEME ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Bakan Kirişci, hangi kalemde ne kadar ödeme yapılacağı konusunda bilgilendirmede bulundu. Buna göre, çay prim desteği için 188 milyon 486 bin 279 lira ödeme payı verilecek.

Hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak da yaklaşık 89 milyon 90 bin liralık tutar çiftçilerin hesabına aktarılacak.

Biyolojik mücadele desteği için hak sahiplerine 11 milyon 722 bin lira, hayvan gen hakları desteği amacıyla 1 milyon 921 bin 955 lira ödenecek.



