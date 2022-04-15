İndirim tezgahına geçit yok! Ticaret Bakanlığından tüketiciyi yanıltan fiyatlara ve indirimli satış reklamlarına çekidüzen

"BEDELSİZ, BEDAVA" GİBİ TANIMLAMALARA SON

Teslimat için yapılması gereken zorunlu ve makul masraflar haricinde, tüketicinin bir malı edinebilmesi için ödeme yapması gerektiği durumlarda, o mal için "bedelsiz, bedava, ücretsiz" ve benzeri tanımlamalarda bulunulamayacak.

Tüketicinin ödemesi gereken tüm, teslimat ve posta ücretlerinin fiyatla birlikte gösterilmesi esas olacak. Şayet bu ücretler makul bir şekilde önceden hesaplanamazsa tüketicilere "teslimat ücretleri geçerlidir ve varış yerine göre değişebilir" ve benzeri ifadelerle gerekli bilgilendirme yapılacak.

Tüketicinin açık onayı alınmadan ilave ödeme yükümlülüğü doğuran seçenekler kendiliğinden seçili olarak sunulmayacak ve bundan dolayı tüketiciden herhangi bir ödemede bulunması talep edilemeyecek.

Bir fiyat veya indirim reklamı, mağazadaki veya belirli bir kategorideki tüm mal veya hizmetler için geçerli olmadıkça "net", "tümü" veya "her şey" gibi ifadeler kullanılamayacak.