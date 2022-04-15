Consus borsada ne zaman işlem görecek? Consus enerji halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? CONSE.HE Hisse yorumları...

CONSUS HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş'nin çıkarılmış sermayesinin 333.000.000 TL'den 385.500.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek olan toplam 52.500.000 TL nominal değerli 52.500.000 adet pay ile ortaklığın mevcut pay sahiplerinden Global Yatırım Holding A.Ş.'ye ait toplam 52.500.000 TL nominal değerli 52.500.000 adet pay olmak üzere, toplam 105.000.000 TL payın halka arzı gerçekleşecek.

Satış miktarından fazla talep toplanması halinde, mevcut pay sahiplerinden Global Yatırım Holding A.Ş.'ye ait toplam 10.500.000 TL nominal değerli 10.500.000 adet pay olmak üzere, toplam halka arz edilen payların %10'una tekabül eden 10.500.000 TL nominal değerli 10.500.000 adet pay, ek satış kapsamında satışa sunulabilecek.

Borsada İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar

Şirket: Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.

Aracı Kurumlar: Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Global Menkul Değerler A.Ş

Borsa Kodu/Ticker: CONSE

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 333.000.000 TL

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 385.500.000 TL

Halka Arz Miktarı ve Türü: 52.500.000 TL nominal (Sermaye Artışı)

52.500.000 TL nominal (Ortak Satışı)

10.500.000 TL nominal (Ek Satış)

Halka Arz Büyüklüğü: 472.500.000 TL (Ek Satış Dahil 519.750.000 TL)

Halka Arz Fiyatı: 4,50 TL

Halka Arz Tarihleri: 14 – 15 Nisan 2022

Halka Arz Talep Yöntemi: Borsa'da Satış

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Fiyat İstikrarı: Fiyat istikrarı payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün olarak planlanmaktadır.

Consus Enerji nedir?

Tarımsal üretime yaptığı katkılarla, Türkiye'nin önde gelen biyokütle enerji üreticilerinden biri haline gelen Consus Enerji'nin, 40 MW'ı biyokütle ve güneşten oluşan yenilenebilir kaynaklardan, kalan kısmı ise dağıtık enerji tesislerinden olmak üzere toplam 94,1 MW'lık kurulu gücü bulunmakta. Consus Enerji, dağıtık enerji kapsamında ise yap-işlet modeli ile Türkiye'nin en büyük kojenerasyon ve trijenerasyon tesisi kurulu gücüne sahip enerji hizmet firması (ESCo) olarak faaliyetlerini sürdürüyor.