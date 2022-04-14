Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 📢Altın, Dolar, Borsa, Bitcoin için kritik saatler başladı! Merkez Bankası faiz toplantısı saat kaçta?

EKONOMİSTLER FAİZİN SABİT TUTULACAĞINI ÖNGÖRÜYOR



Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

Bankanın bir önceki toplantısında yapılan açıklamada, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağının öngörüldüğü belirtilmişti.

Analistler, yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de perakende satışlar, haftalık işsizlik başvuruları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.500 puanın direnç, 2.410 ve 2.390 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.