Başkan Erdoğan talimatı vermişti: Besiciye büyükbaş için 2 bin 500 lira destek

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kırmızı et piyasasında fırsatçılığı ve fiyat artışlarını önlemek, Ramazan'da evlere ucuz et girmesini sağlamak amacıyla bazı adımlar atılacağını açıklamıştı. Elinde kesimlik hayvanı olanlardan bunların satın alınmasıyla ucuza et satışının yapılacağını belirten Erdoğan, "Ramazan'da istiyoruz ki ucuz fiyatla vatandaşımıza Et Süt Kurumu'nda eti, kıymayı, kuşbaşını verelim" ifadesini kullanmış, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye de gerekli çalışmalar için talimat vermişti.