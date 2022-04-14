Başkan Erdoğan talimatı vermişti: Besiciye büyükbaş için 2 bin 500 lira destek

Sığırların kesimi ve satışı, ESK tarafından belirlenecek kriterler çerçevesinde yapılacak ve yaptırılacak. Kesimi yapılan hayvanların ve yetiştirici bilgilerinin yer aldığı ıslak imzalı ve onaylı icmal, ESK tarafından hazırlanacak ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Hayvancılık Genel Müdürlüğü'ne (HAYGEM) gönderilecek. Hazırlanan icmallerde yer alan bilgilerin doğruluğundan ESK sorumlu olacak. HAYGEM, ESK'dan gelen icmali, kesilen hayvan sayısı ve destekleme tutarı açısından kontrol ederek bütçe imkânları çerçevesinde Ziraat Bankası aracılığıyla yetiştiricilerin hesabına aktaracak. Karar kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2022 yılı tarımsal destekleme bütçesinden ayrılacak.