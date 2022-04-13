🔉Suwen borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? 🔔Suwen halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı?

"Suwen olarak, Türkiye'den özgün, kendine güvenen Türk kadınını temsil eden bir marka çıkartmayı hedefliyoruz. Gerek Türkiye'de gerekse de yurt dışında hedeflerimiz var. Yurt içinde ve yurt dışında yeni mağazalar açarak mağaza ağımızı genişletmeye devam ederken çok kanallı bir satış stratejisi ile sürdürülebilir bir büyüme çizgisi yakalamayı hedefliyoruz. Halka arz sürecinde elde ettiğimiz sermayeyi ağırlıklı olarak mağaza yatırımlarımızın ve işletme sermayemizin finansmanında; finansal yapımızın daha da güçlendirilmesi yönünde kullanmayı planlıyoruz."

Suwen'in Satış ve Pazarlamasından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Can Dilek şunları söyledi: