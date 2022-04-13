🔉Suwen borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? 🔔Suwen halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı?

Ekonomi gündeminde sıklıkla araştırılanlar arasında Suwen halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı soruları yer alıyor. Özellikle yatırımcılar halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapan firmaları yakından takip ediyor ve haklarında bilgi edinmek istiyor. Peki ünlü iç, ev, plaj ve çorap giyim markası Suwen borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? İşte detaylar...
SUWEN HALKA ARZ NE ZAMAN?
Halka arz öncesi çoğunluk hisseye sahip olan Intilux S.a.r.l.'ın, halka arz sonrası Şirket'te %18,5 ile önemli bir oranda ortaklığı devam edecek. Suwen payları için 18,5 TL sabit fiyattan 13-14-15 Nisan 2022 tarihlerinde talep toplanacak.
"Suwen olarak, Türkiye'den özgün, kendine güvenen Türk kadınını temsil eden bir marka çıkartmayı hedefliyoruz. Gerek Türkiye'de gerekse de yurt dışında hedeflerimiz var. Yurt içinde ve yurt dışında yeni mağazalar açarak mağaza ağımızı genişletmeye devam ederken çok kanallı bir satış stratejisi ile sürdürülebilir bir büyüme çizgisi yakalamayı hedefliyoruz. Halka arz sürecinde elde ettiğimiz sermayeyi ağırlıklı olarak mağaza yatırımlarımızın ve işletme sermayemizin finansmanında; finansal yapımızın daha da güçlendirilmesi yönünde kullanmayı planlıyoruz."
Suwen'in Satış ve Pazarlamasından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Can Dilek şunları söyledi: