Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Borsa İstanbul paylaşımı: Hız kesmeden devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Borsa İstanbul'da peşpeşe gelen rekorlara yönelik sosyal medya platformu Twitter'dan açıklama yaptı. Bakan Nebati "BIST 100 Endeksi dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirerek bir rekora imza attı. Piyasalarımızdaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

BORSA İSTANBUL'DA TARİHİ REKOR

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi dün günü yüzde 0,60'lık yükselişle tamamladı. Endeks 14,65 puan artışla 2 bin 463 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 60,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,12 azalırken, holding endeksi de yüzde 1,43 değer kazandı.

GÜNE DE REKORLA BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,77 artarak 2.482,66 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden güne başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,90 puan ve yüzde 0,77 değer kazanarak 2.482,66 puana yükseldi. Endeks böyle tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,01 ve holding endeksi yüzde 0,81 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,67'yle madencilik, en çok kaybettiren yüzde 1,83'le inşaat oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,60 artışla 2.463,76 puana çıkarak kapanış rekorunu kırdı.

Analistler, ABD başta olmak üzere küresel ölçekte etkili olan enflasyonun merkez bankalarını daha da şahinleştirebileceğinden endişe edildiğini ancak, bu seviyelerin enflasyonda tepe noktası olabileceği beklentisinin dünya borsalarında risk algısını dengelediğini kaydetti.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, veri gündeminde ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.500 puanın direnç, 2.410 ve 2.390 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu belirtti.