Sincan Belediyesi'nden 11 ayın sultanı Ramazan'da 6 bin haneye sosyal destek

Sincan Belediyesi yardımlaşma ve dayanışmanın daha da pekiştiği Ramazan ayında da vatandaşın yanında oldu. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın talimatıyla Ramazan ayı boyunca yaklaşık 6 bin haneye yardım ulaştırılacak. Ramazan ayı ile birlikte çalışmalarını hızlandıran Sincan Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü yaklaşık 6 bin aileye 500 TL sosyal destek kartı üzerinden yani toplam 3 milyon TL'lik yardım yapacak. Ayrıca Ramazan ayı boyunca Sincan'da ikamet eden 168 çölyak hastasına da hane başına 350 TL yardım ulaştıracak. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Ramazan, oruç tutarak sadece bedenimizi değil ruhumuzu da terbiye ettiğimiz bir ay. Ramazan paylaşım ayıdır. İftar ve sahurda sofrası boş olmasın kimsenin. Biz de belediye olarak elimizden gelen yardımı yapıyoruz" dedi.







ÖĞRENCİLER UNUTULMADI

Gençler, haftanın 7 günü hizmet veren kıraathanelerde sessiz ve sakin bir ortamda ders çalışma ve kitap okuma fırsatı bulurken Ramazan boyunca da sahurlarını burada yaparak çalışmalarına devam edebiliyor.



5000 GIDA KOLİSİ DAĞITILIYOR

Sincan belediyesi ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine Ramazan boyunca 5000 gıda kolisi dağıtacak.



AŞEVİNDE İFTAR YEMEĞİ

Sincan Belediye Belediye Başkanı Murat Ercan'ın programı dahilinde engelli, hasta, yaşlı, şehit yakınları, gaziler ve aileleri için her gün iftar veriliyor.

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