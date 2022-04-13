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    Sincan Belediyesi'nden 11 ayın sultanı Ramazan'da 6 bin haneye sosyal destek

    On bir ayın sultanı Ramazan’da yardımlar artarak sürüyor. Sincan Belediyesi 6 bin haneye sosyal destek kartı üzerinden maddi destekte bulunacak. İşte tüm detaylar...

    Sincan Belediyesi’nden ramazan desteği

    Sincan Belediyesi yardımlaşma ve dayanışmanın daha da pekiştiği Ramazan ayında da vatandaşın yanında oldu. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın talimatıyla Ramazan ayı boyunca yaklaşık 6 bin haneye yardım ulaştırılacak. Ramazan ayı ile birlikte çalışmalarını hızlandıran Sincan Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü yaklaşık 6 bin aileye 500 TL sosyal destek kartı üzerinden yani toplam 3 milyon TL'lik yardım yapacak. Ayrıca Ramazan ayı boyunca Sincan'da ikamet eden 168 çölyak hastasına da hane başına 350 TL yardım ulaştıracak. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Ramazan, oruç tutarak sadece bedenimizi değil ruhumuzu da terbiye ettiğimiz bir ay. Ramazan paylaşım ayıdır. İftar ve sahurda sofrası boş olmasın kimsenin. Biz de belediye olarak elimizden gelen yardımı yapıyoruz" dedi.



    ÖĞRENCİLER UNUTULMADI
    Gençler, haftanın 7 günü hizmet veren kıraathanelerde sessiz ve sakin bir ortamda ders çalışma ve kitap okuma fırsatı bulurken Ramazan boyunca da sahurlarını burada yaparak çalışmalarına devam edebiliyor.

    5000 GIDA KOLİSİ DAĞITILIYOR
    Sincan belediyesi ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine Ramazan boyunca 5000 gıda kolisi dağıtacak.

    AŞEVİNDE İFTAR YEMEĞİ
    Sincan Belediye Belediye Başkanı Murat Ercan'ın programı dahilinde engelli, hasta, yaşlı, şehit yakınları, gaziler ve aileleri için her gün iftar veriliyor.

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    Haberler Ekonomi Sincan Belediyesi'nden 11 ayın sultanı Ramazan'da 6 bin haneye sosyal destek
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