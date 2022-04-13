Başkan Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulanarak "Fiyatlardaki balon sönecek" mesajı verdi

Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı. Gıda fiyatlarındaki artışa değinen Erdoğan, gerekli denetimlerin yapıldığını ve önlemlerin alındığını belirtti. "Fiyatlardaki balon sönecek" diyen Erdoğan şöyle devam etti: Gelir artışına yönelik tedbirler yanında gereksiz paniklerin önüne geçecek, piyasayı sakinleştirecek, tamahkarları dizginleyecek düzenlemelere hız vereceğiz. Sabırla, dirayetle daha çok çalışarak daha sıkı mücadele ederek bu dönemi de geride bırakacak ve ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracağız. Küresel krizi fırsata dönüştürecek adımları atıyoruz. Türkiye savaşın taraflarını bir araya getiren yegane ülkedir. 2B arazilerinin satışı ile ilgili başvuru ve ödeme süresini 31 Aralık'a kadar uzatma kararı aldık.